Verissimo Anticipazioni, in studio Alessandro Basciano e Heidi Baci

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. In studio tornerà Alessandro Basciano per replicare alle fortissime accuse della sua ex Sophie Codegoni, spazio poi ad Heidi Baci che racconterà la sua verità sull’addio al Grande Fratello.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 28 ottobre 2023, prima intervista a Verissimo per Sara Doris, in uscita con un libro su suo padre, Ennio Doris. Spazio alla storia di Heidi Baci che, dopo la scelta di abbandonare il Grande Fratello a seguito del confronto con il padre, è diventato oggetto di polemiche e indiscrezioni, complice anche il rapporto con Massimiliano Varrese. Ospiti del programma di Silvia Toffanin anchel’attrice Selin Yeninci, volto di Saniye nella soap turca di Canale 5 Terra Amara; poi il racconto di vita di Paola Barale e infine, Vladimir Luxuria, per la prima volta intervistata con la sua splendida mamma.

Nella puntata di domenica, 29 ottobre 2023, nello studio di Verissimo ci sarà Gerry Scotti, tra poco su Canale 5 con Io Canto Generation e al debutto nella veste di scrittore con il libro “Che cosa vi siete persi”. Ospite anche Anna Pettinelli, tornata con grande gioia ad Amici in veste di professoressa di canto. Spazio poi all’intenso racconto di Samira Lui, concorrente eliminata dal Grande Fratello. Infine, Alessandro Basciano ancora una volta a Verissimo dopo le ultime dichiarazioni di Sophie Codegoni, fornirà nuovi dettagli e prove, raccontando la sua verità sulla fine della relazione con la madre della figlia Celine Blue.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.