Verissimo Anticipazioni, ecco chi ci sarà nello studio di Silvia Toffanin per la prima puntata

Gossip TV

Svelate le prime ospiti della nuova edizione di Verissimo. Ecco chi intervisterà Silvia Toffanin nella prima puntata.

Manca pochissimo al ritorno in Tv di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, anche quest’anno proposto al pubblico con un doppio appuntamento. Ecco le prime due ospiti della prima puntata.

Verissimo, Silvia Toffanin pronta ad intervistare…

Sabato 17 settembre 2022 è prevista la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Verissimo. Silvia Toffanin si prepara a condurre una stagione intensa dato che Mediaset ha approvato nuovamente il doppio appuntamento settimanale, ovvero sabato e domenica pomeriggio. La presentatrice si è assicurata la presenza di tantissimi ospiti italiani e internazionali, che racconteranno la loro storia, la carriera, i momenti migliori e peggiori della loro vita, donando agli spettatori momenti di sorriso ma anche di pura commozione.

Ma chi ci sarà nella prima puntata di Verissimo? A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi, che ha fatto sapere che le prime ospiti della Toffanin saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ovvero le opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sonia e Orietta racconteranno la loro impressione sulla nuova edizione, senza svelare troppo dato che Signorini ha intenzione di parlare del cast solamente nel corso della prima puntata, ovvero il 19 settembre 2022.

Stando al settimanale, poi, ci sarà anche una sorpresa assolutamente inaspettata per il pubblico e il primo pensiero corre a Ilary Blasi. La presentatrice è una delle più care amiche di Silvia e tutti speravano che avrebbe scelto lei per raccontare della sua dolorosa separazione da Francesco Totti. Sembra, invece, che a Ilary sia stato proibito presentarsi a Verissimo, pena un confronto in Tribunale con l’ex capitano giallorosso.

Scopri le ultime news su Verissimo.