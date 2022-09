Gossip TV

Il nuovo retroscena svelato dal Corriere della Sera. L'ex capitano giallorosso, se Ilary acettasse di andare dalla Toffanin ostacolerebbe una separazione pacifica.

Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, dopo il clamore mediatico esploso sulla separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi aveva deciso di prendersi una lunga pausa dal piccolo schermo, evitando di rilasciare interviste sulla questione.

Ilary Blasi: "se andasse a Verissimo, Francesco Totti la trascinerebbe in tribunale"

Secondo il portale diretto da Roberto D'Agostino, avremmo rivisto la conduttrice solo al timone della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Un lungo anno sabbatico lontano dalla televisione che le avrebbe consentito di sfuggire ai media a caccia di indiscrezioni tra conferme e smentite.

Secondo quanto riferisce invece il Corriere della Sera, la conduttrice non potrebbe presenziare in alcun talk show, per volere dell'ex capitano.

“Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze - si legge sul quotidiano - Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

Fondamentale sarebbe quindi il "no comment", un rigoroso silenzio per tutulare in primis, i loro figli.

“I due ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L’offerta [fatta dai legali di Totti, ndr] è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace”.

“L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace [che assiste Francesco Totti, ndr]. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione”