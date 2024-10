Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Sophie Codegoni e Gerry Scotti.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno l’ex volto del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni, l’allegria di Gerry Scotti, il racconto di Eleonora Giorgi che darà un aggiornamento sulla sua malattia, poi Rocco Siffredi e sua moglie Rozsa .

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 5 ottobre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 28 settembre 2024, intervista ritratto per Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione su Canale 5 della serie “Storia di una famiglia perbene”. In studio, per la prima volta Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli, dal 17 ottobre nelle sale con un nuovo film di cui firma anche la regia. Spazio poi a Sophie Codegoni che racconta la sua nuova fase di vita, ma anche alla travolgente storia d’amore di una coppia nata negli studi di Uomini e Donne, quella formata dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Infine, direttamente dalla soap turca Endless Love, intervista a Neşe Baykent, l’attrice che nella serie interpreta Vildan.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 6 ottobre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista, in esclusiva, l’ex tennista Camila Giorgi. Largo poi all’esuberanza di di Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di “Io Canto Generation”. Eleonora Giorgi torna nello studio del talk show di Canale 5 per aggiornare il pubblico sul suo stato di salute e questa volta sarà in compagnia del suo ex marito Massimo Ciavarro. Infine, in studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché, Rocco Siffredi con sua moglie Rozsa e Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.

