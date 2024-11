Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 30 novembre e Domenica 1° dicembre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2024 su Canale 5. In studio Laura Pausini.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2024 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Juliana Moreira e Melissa Satta, Katherine Kelly Lang e Clayton Norcross direttamente da Beautiful, poi le celebrazioni per gli oltre trent'anni di carriera di Laura Pausini e il racconto della difficile riabilitazione di Daniele Scardina.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 30 novembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 30 novembre 2024, Silvia Toffanin incontradue icone della soap americana Beautiful: Katherine Kelly Lang, che impersona dal 1987 il personaggio di Brooke Logan e Clayton Norcross, che ha interpretato per molti anni il personaggio di Thorne e recentemente ha preso parte al Grande Fratello. La presentatrice accoglierà in studio, per un intenso racconto, la ballerina e coreografa Maura Paparo, diventata popolare grazie ad Amici, il talent show di Maria De Filippi su Canale 5. Spazio poi al ritratto di famiglia per Aldo Montano, presente con la moglie Olga e i due figli, e all’amicizia tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet. Ospiti della puntata anche Pago e Serena Enardu che parleranno dei loro dieci anni d’amore tra alti e bassi. Infine, sarà ospite del talk l’attrice Feyza Sevil Güngör, tra i protagonisti della nuova serie turca Tradimento, in onda da domenica, in prima serata, su Canale 5.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 1° dicembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 1° dicembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che l’appuntamento sarà dedicato alle grandi celebrazioni per gli oltre trent’anni di carriera dell’artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista per rivivere i momenti più significativi del suo glorioso percorso artistico e della sua vita privata. Inoltre, saranno ospiti della puntata: Alena Seredova, Rosita Celentano e le amiche Melissa Satta e Juliana Moreira. Infine, sarà in studio l’ex pugile Daniele Scardina. Accompagnato dal fratello Giovanni, il campione sul ring e nella vita, parlerà della sua lunga e difficile riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha duramente colpito.

