Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 26 e Domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Diletta Leotta e Alessandro Basciano.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno la cuoca più amata del web, Benedetta Rossi, poi il ritorno di Alessandro Basciano per parlare delle critiche al suo aspetto fisico, spazio poi a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e a Gerry Scotti che presenta il suo nuovo libro.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 26ottobre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 26 ottobre 2024, Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi 90 anni si è regalata un nuovo album che farà ballare e cantare tutti. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Samantha De Grenet si presenta con il figlio Brando per una dolce intervista di famiglia, poi largo alla cuoca che è diventata fenomeno nazionale sul web, ovvero Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata a Verissimo settimana scorsa.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 27 ottobre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 27 ottobre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista per la prima volta Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, dopo il caso mediatico e giudiziario che li ha visti per anni l’uno contro l’altra. Sarà ospite, questa volta in veste di scrittore, Gerry Scotti, in uscita con il suo secondo libro dal titolo “Quella volta”. Federica Panicucci festeggia il suo compleanno nello studio del talk show di Canale 5 con tante sorprese emozionanti. E ancora, Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea, poi spazio a nuovi aggiornamenti di Paola Caruso e alla testimonianza di Piera Maggio con il ricordo sempre vivo e pieno di tenerezza per la sua Denise, scomparsa ormai da vent’anni.

