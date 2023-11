Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini presto genitori di due gemelli: gender reveal in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Ospiti in studio a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 5 novembre, sono stati Veronica Peparini e Andreas Muller con un bellissimo annuncio: sono in attesa di due gemelli!

Oggi, domenica 5 novembre, sono stati ospiti dello studio di Verissimo due ex protagonisti di Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller. Alla conduttrice Silvia Toffanin hanno rivelato di essere in dolce attesa di due gemelli e nel programma hanno svelato il sesso dei loro bambini!

Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini presto genitori di due gemelline!

La coppia che si è conosciuta nel talent di Canale5 ha deciso di essere ospite del talk show di Silvia Toffanin per dare conferma ad alcune voci che giravano da molto tempo: sono in dolce attesa! E, per di più, di una coppia di gemelli! A dare la notizia per prima è stata Veronica Peparani, che non ha nascosto la gioia per questo regalo inatteso:

"Sono felice di dirlo qua. Lo abbiamo detto solo alla famiglia e qua lo annuncio per la prima volta. Sono incinta di quattro mesi e mezzo, sto entrando nel quinto. Fino a poco tempo fa che non l'ho detto ai miei, che erano un po' l'ostacolo, ma poi piano piano mi sono lasciata andare. Avevo paura di come avrebbero potuto prenderla!"

L'ex insegnante della scuola di Amici ha rivelato che i suoi figli, nati da una precedente relazione, sono stati felicissimi della notizia e ha poi parlato di cosa significa diventare mamma a 52 anni:

"Abbiamo dovuto avere un aiuto. Non è stato complicato. Sono contenta di affrontare questa gravidanza in età più adulta, ho anche 52 anni. Io sono serena e felice, una gioia immensa e ballo ancora"

Andrea Muller non ha saputo contenere la gioia nel rivelare che sarà presto padre e di due gemelli: "Non ce l'aspettavamo. Sono contentissimo di stare con lei e diventare papà. Avevo questo desiderio. Non avrei voluto farlo troppo tardi". Nello studio, con la complicità della regia, la coppia ha anche svelato il sesso dei bambini: su uno schermo, infatti, si sono formati due cuori che dopo diversi cambiamenti hanno assunto un colore chiaro: sono due cuori rosa! Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno genitori die due bambine!

L'ex maestra è scoppiata a piangere, felice, stringendosi al compagno e ha rivelato che entrambi hanno già pensato a qualche nome, ma, soprattutto, hanno svelato che le loro bambine avranno il doppio cognome:

"Come nomi abbiamo pensato a Vittoria o Alice, ma di sicuro metteremo il doppio cognome"

