Verissimo, Alessio Cavaliere si racconta dopo l'esperienza ad Amici

Alessio Cavaliere è l'ultimo eliminato al Serale di Amici ed è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Vediamo insieme cosa ha raccontato!

Oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto tra i suoi ospiti l'ultimo eliminato dal Serale di Amici 22: Alessio Cavaliere, il quale ha raccontato la sua vita e la sua esperienza nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Verissimo, Alessio Cavaliere si racconta a Silvia Toffanin

Il ballerino ha raccontato che grazie all'esperienza di Amici ha avuto la possibilità di scoprire tanto su di lui e sulla sua danza e che ora si sente pronto ad affrontare il mondo con un atteggiamento maturo e deciso. Alessio ha raccontato che il suo ritorno a casa ha riabbracciato la nonna, a cui è sempre stato molto legato e che è scoppiata in lacrime quando lo ha riabbracciato. Il ballerino viene da una famiglia di danzatori: i suoi genitori, infatti, hanno insegnato per anni caraibico e, nonostante loro ora si siano fermati, la danza è qualcosa che lo ha accompagnato fin da piccolo, da quando aveva 4 anni, e che lo spinge a studiare e impegnarsi, finché non arriva ad Amici.

Il ballerino ha anche raccontato del periodo buio che ha passato, quando aveva 17 anni, a causa delle insicurezze sul suo aspetto fisico:

"Avevo 17 anni e non mi piacevo, mi guardavo allo specchio e pensavo 'non sei fatto per ballare, non sei giusto per la danza', ho pensato seriamente di lasciare la danza. Sono ingrassato tanto e ho notato però che c'erano diversi stimoli che mi spingevano a ballare e un giorno mi sono alzato e ho deciso che volevo cambiare la mia vita. E così è stato"

Alessio ha raccontato del suo rapporto con il nonno Giuseppe, scomparso da qualche tempo e che ha sempre avuto un legame speciale con il ballerino e quando è venuto a mancare ha lasciato un grande vuoto dentro di lui. Di lui, Alessio indossa sempre un orologio, un regalo all'apparenza semplice, ma che è diventato un talismano per lui:

"So però che sarebbe fiero di me e del mio percorso. Era un mio punto di riferimento e so che mi sta guardando. Un giorno ci ritroveremo e gli racconterò tutto."

Il ballerino ha anche rivelato di aver stretto un legame speciale con uno degli allievi della scuola: Mattia Zenzola, ballerino e compagno di squadra. Con lui nella scuola aveva la tradizione, quasi ogni sera, di bere una tazza di latte con i biscotti, un momento loro in cui si raccontavano preoccupazioni e problemi. "Quando sono stato eliminato gli ho detto 'Mi raccomando Matti, ogni sera, latte e biscotti'. Per me è diventato come un fratello, non pensavo mi sarei legato così a qualcuno nella scuola". Il ballerino ha concluso l'intervista con una sua esibizione e alla solita domanda di Silvia Toffanin se fosse innamorato, ha risposto deciso che al momento non pensa all'amore, ma solo alla sua carriera.