Vanessa Incontrada ammette, ''Vorrei un altro figlio'': ma non era finita con Rossano Laurini? Ecco cosa succede

Gossip TV

Dopo un anno di silenzio, grazie all’intervista concessa a Diletta Leotta nel podcast dedicato alle mamme, Vanessa Incontrada parla della sua vita sentimentale.

Vanessa Incontrada è single? La conduttrice spagnola rompe finalmente il silenzio sulla sua vita privata e sulla crisi con il compagno Rossano Laurini. Invitata a parlare di gravidanza e figli nel podcast Mamma Dilettante, divertente e brillante idea di Diletta Leotta in vista dell'arrivo della sua bambina, Vanessa si è sbilanciata e ha fatto importanti rivelazioni.

Vanessa Incontrada, è amore con Rossano Laurini

Era il 2022 quando il magazine Diva e Donna annunciava con fermezza l’addio definitivo tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini dopo più di quindi anni d’amore, da cui è nato il loro unico figlio Isal. La bellissima conduttrice iberica è molto gelosa della propria vita privata e non si è mai sbilanciata troppo, rivelando in una successiva intervista di star vivendo una crisi di coppia senza scendere nei particolari. Sembrava, dunque, che la crisi si fosse trasformata in una rottura definitiva, soprattutto quando Vanessa ha smesso di pubblicare su Instagram scatti con la famiglia al completo o foto insieme a Laurini. Un amore, il loro, decisamente travolgente che l’ha resa madre in fretta e furia come racconta Incontrada nel podcast Mamma Dilettante, condotto da una molto incinta Diletta Leotta. Nel corso dell’intervista concessa alla giornalista sportiva, Vanessa confida di aver avuto molta paura quando il test di gravidanza ha segnato la positività, seppur certa che avrebbe voluto avere un figlio con Rossano.

Leggi anche Caterina Balivo in Rai, ecco perché è tornata

“Ho sempre avuto un forte istinto materno. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa. Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto averne un altro, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”.

Parlando delle prospettive future, ricordando una gravidanza molto difficile che l’ha lasciata provata fisicamente ma anche mentalmente, Vanessa ha ammesso di essere ancora legata sentimentalmente a Rossano e ha dunque smentito il gossip che li voleva definitamente l’uno lontano dall’altra. Evidentemente la crisi è rientrata e la coppia ha trovato un nuovo equilibrio, seguendo la “trasformazione” tanto attesa come confidò ai microfoni di Vainty Fair la stessa presentatrice.

E infatti, neanche a dirlo, su Instagram torna la foto con Rossano e Isal, con una dolce dedica da parte della Incontrada che è molto felice della sua bella famiglia. Chissà se, alla luce delle confidenze sui timori ma anche sui desideri futuri fatte alla Leotta, la coppia deciderà di allargare la famiglia accogliendo un secondogenito. Certamente, ammette Incontrada, questa volta prenderebbe tutto il tempo del mondo per godersi il pargoletto non ripentendo quanto accaduto con Isal, dato che ad un mese dal parto si trovava già sul palco di Zelig.