Valentina Ferragni, l'influencer pizzicata in aeroporto con un uomo misterioso

Gossip TV

Valentina Ferragni è stata paparazzata con un uomo misterioso in aeroporto, di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Valentina Ferragni ha un nuovo amore? L'influencer e sorella di Chiara Ferragni è stata paparazzata in aeroporto con un uomo misterioso: che si tratti di una nuova fiamma?

Valentina Ferragni, un nuovo amore per l'influencer?

A novembre, l'influencer e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro storia d'amore quasi decennale e da allora Valentina Ferragni, a eccezione di qualche rumors, non ha più frequentato nessuno. Tra i motivi che l'hanno spinta a chiudere con Vezil, l'influencer ha rivelato che, nonostante vivessero dei momenti negativi e positivi come qualsiasi altra coppia, i primi si susseguivano troppo spesso e a questo si era aggiunta la consapevolezza che l'amore si era trasformato in affetto, rendendo così necessaria la loro separazione.

Oggi, Vezil sembra abbia iniziato un flirt con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre qualche settimana fa l'influencer ha confermato di essere felicemente single, nonostante qualche mese fa l'avessero vista in Messico durante una vacanza, a ballare in discoteca con un ragazzo.

E, ora, arriva un altro rumors: Valentina Ferragni è stata pizzicata all'aeroporto di Bologna con un uomo misterioso. La segnalazione è stata riportata da Deianira Marzano, nota gossippara, ma non è stato svelato in che rapporti i due siano. Potrebbe trattarsi di un nuovo amore? O sono semplici conoscenti?