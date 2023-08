Valentina Ferragni, disavventura in vacanza con Matteo Napoletano: "Ho avuto paura, non respiravo più"

Gossip TV

Valentina Ferragni e il nuovo compagno Matteo Napoletano sono stati protagonisti di una disavventura mentre erano in vacanza. Ecco il loro racconto.

L'influencer Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato Matteo Napoletano sono stati protagonisti di una disavventura, mentre erano in vacanza a St. Barth. A raccontare dell'incidente e del grande spavento è stata la stessa influencer, attraverso il suo profilo Instagram.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano protagonisti di una disavventura in vacanza

L'incidente in questione è avvenuto più di una settimana fa, ma Valentina Ferragni e il nuovo compagno non sembrano essersi ancora ripresi, soprattutto, perché come memoir dell'avvenimento hanno riportato due costole rotte e alcuni oggetti persi in acqua. L'influencer ha raccontato che lei e Matteo avrebbero dovuto fare un giro con la moto d'acqua, insieme a una guida. Mentre in Italia sarebbe stata necessaria la patente nautica, a St. Barth questo documento non era richiesto e l'escursione in moto d'acqua era tra le più in voga nella zona.

La guida aveva illustrato loro come comportarsi con il giubbotto di salvataggio e aveva consigliato all'influencer a Napoletano di non portare oggetti di valore con loro, dato che le onde potevano giocare brutti scherzi. Purtroppo l'esperienza si è rivelata più difficile del previsto e Valentina Ferragni ha ammesso che già dopo i primi dieci minuti avvertiva una forte stanchezza e che se non fosse stato per Matteo sarebbe caduta in acqua subito:

"Dopo una mezz'ora, mare grosso, vento fortissimo, gli urlo che non ce la faccio più, con ancora un'ora da fare davanti a me. Sentivo che saremmo caduti in acqua da un momento all'altro. Prego Matteo di tornare indietro, la guida ci ferma dicendoci che era in arrivo una tempesta e che dovevamo rientrare. All'orizzonte c'era il cielo più nero che avessi mai visto in vita mia. [...] Arriva a piovere fortissimo, prendiamo un'onda e cadiamo in mare aperto, non so se cadendo ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo. Fatto sta che non riuscivo a respirare, con la moto andata lontanissima da soli. Anhce Matteo si era ferito e la guida se ne era andata."

Per fortuna, la coppia è stata soccorsa da un altro cliente e dalla guida, tornata per soccorrerli. L'esperienza si è conclusa con una litigata colossale sulla spiaggia tra la coppia e la guida in questione e il bilancio, oltre alle costole rotte è stato il seguente:

"Nota finale, io mi sono rotta due costole. Ho perso un braccialetto per me prezioso, invece Matteo l'Apple Watch"