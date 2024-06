Uomini e Donne, Vittoria Deganello stronca le critiche sulla sua condizione di madre single: "Sto bene così!"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, ha risposto alle critiche sulla sua condizione di madre single. Ecco cosa ha dichiarato!

Vittoria Deganello è stata al centro del gossip lo scorso anno per via della nascita della sua bambina, Ginevra, nata dalla relazione con il calciatore Alessandro Murgia. L'ex volto di Uomini e Donne si è ritrovata a dover affrontare da sola la gravidanza e la nascita della sua primogenita, a causa della fine della storia con Murgia, il quale si è rifiutato per molti mesi di riconoscere la figlia.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello e la nascita di Ginevra: "Sono fiera di essere una madre single"

Vittoria Deganello, che qualche anno fa ha preso parte del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto un flirt estivo con un calciatore, Alessandro Murgia, e quando la relazione è terminata e la ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa, Murgia non ha voluto sapere nulla di lei e della futura nascitura, preferendo tornare dalla moglie e dai figli, da cui si era separato per un breve periodo. Per diverso tempo, Vittoria Deganello non aveva svelato il nome del padre della bambina, limitandosi a dire che sarebbe stata una madre single, ma poi la faccenda si era complicata e il nome del calciatore era venuto fuori.

La gravidanza dell'ex corteggiatrice non è stata semplice, anche a causa della situazione con l'ex compagno, e spesso Vittoria Deganello ha raccontato ai suoi followers di essersi recata alle visite e agli appuntamenti per la bambina non ancora nata completamente da sola. Lo scorso 25 aprile, è nata Ginevra e dopo alcuni mesi, Alessandro Murgia ha poi deciso di riconoscere la piccola, tanto che il suo nome è apparso accanto agli due figli - Dea e Niccolò - avuti dalla moglie Eleonora Mazzarini nella sua bio di Instagram.

A oggi, l'ex corteggiatrice continua a vivere la sua vita come mamma single e i suoi followers non mancano di chiederle se riesca a gestire tutto da sola, senza l'aiuto e l'appoggio di un compagno vicino.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello risponde alle critiche sulla sua condizione di madre single

In molti sui social hanno accusato Vittoria Deganello di essere egoista verso la figlia, perché una bambina avrebbe bisogno anche di un padre per poter crescere serena. Tuttavia, l'ex corteggiatrice ha sempre risposto a tono alle critiche ricevute su come ha deciso di vivere la sua condizione di mamma single e anche recentemente ha pubblicato diversi contenuti sui social per chiarire il suo pensiero.

Negli ultimi tempi i suoi followers le hanno chiesto se avesse voglia di conoscere qualcuno e innamorarsi o se non sentisse il bisogno di un compagno e Deganello ha risposto alle domande pressanti dei fan, spiegando che da quando è nata la sua piccola ha imparato a stare bene da sola, anche senza una persona al suo fianco. Inoltre, ha aggiunto, queste domande sembravano quasi implicare che la sua vita di mamma single fosse vuota senza un uomo, ma lei al contrario è molto felice:

"La domanda più frequente che mi viene posta è: “Non hai voglia di innamorarti?”, “Non hai bisogno di una persona al tuo fianco? La necessità di avere un uomo al tuo fianco? Di condividere delle cose con un uomo?”. Un po’ come se senza la presenza di un uomo non si potesse vivere. O comunque la vita di una mamma single fosse triste, spiacevole, brutta. Sono davvero molto felice, invece, che io con l'arrivo di Ginevra e con tutto quello che è successo, con la situazione che poi si è creata, ho imparato a stare bene da sola. Cioè di non avere la necessità di avere un uomo al mio fianco per essere felice."

L'ex corteggiatrice non ha però escluso che in futuro non possa tornare a innamorarsi e a essere ricambiata, ma è un'eventualità a cui non sta pensando, perché al momento la priorità è la sua Ginevra. Poi ha lanciato una piccola frecciatina a coloro che "vivono la famigliosa felice del Mulino Bianco", ribadendo di essere felice comunque anche come mamma single:

"Quindi è normale che si abbia voglia un giorno, ipoteticamente, di trovare una persona che mi voglia bene, che mi rispetti e tutta una serie di cose. Però non sto lì a desiderare questo nella mia vita, soprattutto perché in questo momento io sono follemente e unicamente innamorata di mia figlia. Però, ecco, non mi sento meno completa di chi ha un compagno al proprio fianco e vive la famigliola felice del Mulino Bianco. Perché io sono felice ugualmente. Quindi per come vivo io e per come ho vissuto io questa situazione fin dall’inizio e quello che vivrò poi è comunque la famiglia del Mulino Bianco per me."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne