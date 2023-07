Uomini e Donne, Vittoria Deganello insultata pesantemente: "Sei una madre egoista". La dura replica dell'ex corteggiatrice

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, è stata pesantemente insultata da un hater. Ecco cosa è successo!

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è trovata a rispondere agli insulti di un hater che ha tirato in ballo Alessandro Murgia, padre di sua figlia Ginevra, nata lo scorso 25 aprile.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello replica alle crudeltà di un hater

L'ex corteggiatrice aveva avuto un flirt estivo con il calciatore Alessandro Murgia, fratello della gieffina Nicole Murgia, la scorsa estate. Una storia che si era conclusa proprio con la scoperta della gravidanza di Deganello. Il calciatore si era rifiutato di riconoscere la paternità della bambina, preferendo tornare dalla ex moglie, Eleonora Mazzarini, e dai figli avuti da lei, Niccolò e Dea.

Inizialmente, Deganello aveva mantenuto segreta l'identità del padre, ma quando era emersa la verità aveva continuato a non volerne sentir parlare, portando avanti la gravidanza da mamma single. Tra i due, infatti, ancora oggi, non c'è alcun tipo di rapporto, nonostante Murgia abbia deciso di riconoscere la piccola Ginevra, come dimostra anche la bio di Instagram, dove figura il nome anche dell'ultima nata. Per quanto riguarda l'ex corteggiatrice, si è dovuta difendere da diversi insulti e accuse da parte sia di molti hater, sia di Nicole Murgia, con cui era iniziata una faida poco prima che entrasse nella casa del Grande Fratello.

A oggi, Vittoria Deganello ha deciso di crescere da madre single la sua bambina e ha pubblicato un tenero post per lei sui social. Tuttavia, tra i commenti sotto la foto pubblicata ne è apparso uno particolarmente crudele, che non poteva essere ignorato:

"Si vede proprio dalla tua faccia tutta la tua felicità, guarda. Povera bambina, mi fa una pena, figlia di una madre egoista. Pensa quando crescerà quante cose della sua mammina scoprirà. Godo che lui ti ha solo usata e ciaone! Il karma esiste, eccome! Amerà per sempre sua moglie, tu sei stata solo un divertimento e penso che ti sei fatta mettere incinta ingannandolo. Che vergogna pensare di mettere al mondo un bambino con questa superficialità in solo due mesi di frequentazione. Questa bambina esposta ogni giorno sui social come un oggetto. Questo non è amore materno."

Il commento dell'hater proseguiva accusando Vittoria Deganello di non essere una vera madre e di trattare la figlia come se fosse un trofeo, incurante dei suoi bisogni e della sua felicità. Parole crudeli e forti, che l'ex corteggiatrice non ha voluto ignorare e ha infatti così replicato:

"Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole. Farò di tutto purché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te"

