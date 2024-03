Uomini e Donne, Vittoria Deganello criticata per la sua vita da neo-mamma: la sua risposta agli haters!

Gossip TV

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, è stata fortemente criticata per la sua vita da neo-mamma. Vediamo insieme cosa è successo!

Vittoria Deganello è stata una protagonista di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'ex volto del porgramma è stata poi al centro del gossip per la relazione con Alessandro Murgia, noto calciatore da cui ha avuto la piccola Ginevra. La sua è stata una gravidanza difficile, dovuta all'assenza del padre della piccola - che per mesi ha rifiutato di riconoscere - e a causa delle diatribe con la cognata Nicole Murgia.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello risponde alle critiche degli haters sulla sua vita da neomamma

La nascita della sua bambina ha radicalmente cambiato la vita di Vittoria Deganello: ora, infatti, come ha affermato lei stessa, la sua vita ruota anche intorno a sua figlia e al mondo dei neonati e di una neo-mamma. Un cambiamento che non sembra essere stato apprezzato da tutti i fan dell'ex volto di Uomini e Donne. La stessa Deganello ha postato nelle storie alcune delle critiche che ha ricevuto sul suo stile di vita, molto diverso da quello di una normale influencer e in risposta agli haters ha scritto:

"Mi dispiace leggere messaggi così. La mia vita ora è cambiata da quando Ginny è nata ed inevitabilmente se condivido la mia vita con voi e la mia vita adesso è Ginevra 24 ore su 24. Gli argomenti sono principalmente incentrati su cose che riguardano la maternità, le pappe, le cremine, i pannolini eccetera eccetera. Mi piacerebbe condividere più spesso anche cose che possano interessare alle non mamme e lo faccio quando posso e soprattutto quando veramente riesco a vestirmi decentemente senza uscire di casa con la prima cosa che trovo. Quando riesco a farmi una bella e rilassata skincare o a mettermi un po’ di make-up. Io adesso sono questa. Se avete piacere ad ascoltarmi e a seguimi io ne sono più che felice. Se invece non sono un profilo per voi stimolante, sono sicura che ce ne saranno altri più in linea con voi."

