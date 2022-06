Uomini e Donne, ''Vicina alla morte'': l’ex tronista Teresa Langella allarma

Gossip TV

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, parla della sua lotta contro gli attacchi di panico per aiutare tutti coloro che ne soffrono.

Non è la prima volta che Teresa Langella, amata ex tronista di Uomini e Donne, parla a cuore aperto della sua battaglia contro gli attacchi di panico. La partenopea, innamoratissima del suo Andrea Dal Corso, continua la sua battaglia per l’informazione sui social, sperando di poter donare un po’ di sollievo alle fan che soffrono dello stesso disturbo.

Uomini e Donne, le parole inaspettate di Teresa Langella

Teresa Langella è rimasta nel cuore del pubblico di Uomini e Donne, che ha apprezzato la dolcezza e la tenacia della tronista partenopea, legata ai valori della famiglia e trasparente anche nelle situazioni più spinose. Teresa ha lottato per avere il suo lieto fine con Andrea Dal Corso, con il quale forma una coppia solda e bellissima da diversi anni. Dopo aver firmato il contratto di acquisto della prima casa con Andrea, segnando una svolta nel rapporto con l’imprenditore, Teresa ha deciso di dedicarsi ad un male che l’affligge ormai da anni, ovvero l’improvvisa comparsa di attichi di panico, molto diffuso anche tra le due fan.

“Ho iniziato a soffrire di ansia e attaccchi di panico. Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente - ha rivelato Teresa su Instagram - Ero sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato, sintomi che mi facevano sentire così vicina alla morte, lo so sono parole forti, però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”.

Non è la prima volta che Teresa parla degli attacchi di panico e di come è riuscita ad imparare a conviverci, dal momento che molte sue sostenitrici le chiedono di aiutarle sui social e la partenopea dal cuore grande non si tira mai indietro. Così, dopo l’annuncio shock di Valentina Autiero, tocca a Teresa parlare di un dolore che ancora oggi brucia nel profondo.

