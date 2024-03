Uomini e Donne, Veronica Ursida sulla possibilità di ritornare nel programma: "Mai dire mai..."

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida potrebbe tornare nel dating show? Ecco cosa ha risposto!

Uomini e Donne potrebbe riacquistare un'ex protagonista? Veronica Ursida, che ha infiammato il trono over per le liti con Gianni Sperti, ha dichiarato che potrebbe essere propensa a tornare nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ora che è tornata single.

Uomini e Donne, Veronica Ursida aperta a ritornare nel dating show: "Mai dire mai..."

Intervistata da Tag24, l'ex dama del programma ha rivelato di essere tornata single di recente. Archiviata, perciò, del tutto la sua storia d'amore con Vito Fusco, stando a ciò che ha raccontato:

"Non posso smentire, è la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la nostra è finita"

La dama, tuttavia, sembra aver già deciso che, se volesse, potrebbe rimettersi in gioco e trovare l'amore nel programma che l'ha lanciata come dama del trono over. La possibilità di ritornare a Uomini e Donne non è perciò un'ipotesi così remota:

"Non lo so, in questo momento non ci sto pensando. Ma nella vita mai dire mai per qualsiasi cosa. In questo momento non è nelle mie priorità e devo pensare un attimo a me stessa"

