Uomini e Donne, Veronica Ursida risponde alle critiche degli haters: "Ma a voi cosa vi frega se io..."

L'ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida ha deciso di rispondere alle critiche degli haters. Vediamo insieme cosa ha detto!

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida, è tornata sui social a raccontarsi dopo una piccola operazione subita alla mano destra e ha risposto alla critiche ricevute dagli haters per un selfie in sala operatoria completamente struccata.

Uomini e Donne, Veronica Ursida risponde alle critiche degli haters: "Ma cosa ve ne frega..."

Ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Veronica Ursida non è più parte del programma dal 2021, ma spesso si ritrova a commentare le vicende di cavalieri e dame del parterre. Tornata sui social dopo un'operazione alla mano, la dama ha ringraziato i fan che le hanno dimostrato affetto e inviato tanti messaggi di conforto e supporto, ma ha voluto anche mandare un messaggio ben preciso agli haters che non hanno perso tempo a commentare negativamente il suo selfie senza trucco prima dell'operazione.

Su Instagram, Veronica Ursida ha svelato di essere ancora un po' dolorante e che questo fastidio sarà presente per i prossimi 21 giorni: nell'intervento le hanno asportato una neo formazione del trapezio meta carpale della mano destra. Si trattava di una formazione benigna che è stata rilevata da una rinonanza magnetica e che si trovava sotto il tendine dell'arto destro:

"L'abbiamo rimossa ed è andato tutto bene, ovviamente l'hanno mandata ad analizzare per avere ulteriori certezze.[...] Vi devo dire una cosa perché non ce la faccio più, è più forte di me. Dal profondo del cuore agli haters: ma a voi cosa vi frega se io vado in sala operatoria truccata o struccata? Cosa vi frega se io mi faccio una storia prima di andare? Oppure, perché c'è tanta gente che mi vuole bene e supporta da anni, è preoccupata per me e gli faccio vedere che sto bene, che è andato tutto bene per tranquillizzarli. Ma a voi che vi frega se io mi trucco o no? Cioè, voi campate una vita per criticare gli altri. Siete delle persone infelici perché non si spiega. Per qualsiasi cosa dovete criticare. Poi, ex Uomini e Donne che criticano, fanno sotto i commenti, sotto altri post, che io non so neanche chi siete, volete un attimo di visibilità. A me non interessa, potete dire quello che vi pare su di me, non mi interessa. Io campo bene uguale, faccio quello che mi fa stare bene."

