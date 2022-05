Uomini e Donne, Veronica Rimondi sotto scacco: Maria De Filippi svela la verità su Matteo

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne Veronica Rimondi, delusa da Matteo, è costretta ad ammettere la verità dopo l’intervento della De Filippi.

Veronica Rimondi e Matteo nascondono un segreto? Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha raccontato che la tronista e il corteggiatore hanno un’amica in comune, trovando giusto avvertire gli altri partecipanti del dating show di Canale5. Mentre tutti sembrano credere alla buona fede di Veronica, quest’ultima è particolarmente furiosa con Matteo e non riesce a nasconderlo.

Uomini e Donne, Matteo delude Veronica Rimondi

Veronica Rimondi ha iniziato la sua avventura nello studio di Uomini e Donne con la speranza di trovare il ragazzo perfetto, finendo per restringere il campo tra Matteo, Federico e Andrea. I tre corteggiatori non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, e Matteo in particolare ha spiccato per il suo corteggiamento serrato, romantico e decisamente vecchio stampo, fatto di esterne plateali e omaggi floreali importanti. Prima di parlare dell’esterna tra Veronica e Andrea, che è decisamente il preferito dal pubblico dopo i suoi battibecchi ironici con Tina Cipollari, Maria De Filippi ha deciso di rivelare ai presenti che Veronica e Matteo hanno un’amica in comune a Venezia, città natale del corteggiatore.

La confessione è partita proprio da Rimondi, che ha voluto mettere in chiaro la situazione prima di creare incomprensioni, assicurando che rispetterà le regole pur avendo oggettivamente la possibilità di parlare con Matteo attraverso questa conoscenza comune. Dopo aver chiarito il punto, Veronica si è scagliata proprio contro il corteggiatore, accusandolo di trattarla con astio perché non l’ha portato in esterna e di aver già smesso di corteggiarla, a riprova che forse tutti gli altri avevano ragione sul suo conto.

“È partito a mille tra rose rosse, tappeto rosso, serenate e uovo di Pasqua. Per una settimana che non ci vediamo e non lo porto in esterna, e lui sparisce”.

Veronica è amareggiata e gli opinionisti le danno ragione, certi che Matteo non sia come ha cercato di apparire nelle prime puntate. Mentre Maria spiazza Diego Tavani, il corteggiatore si difende spiegando di esserci rimasto male per non essere stato portato in esterna, e di aver reagito in questo modo per la delusione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.