Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sposano? Spunta l’anello e la polemica si infiamma

Matteo e Veronica condividono una particolare foto con i fan di Uomini e Donne, i quali sono sempre più convinti che i due si conoscessero già prima del programma.

Nelle ultime ore si parla della possibile proposta di nozze di Matteo Farnea a Veronica Rimondi. La coppia, innamoratissima dopo Uomini e Donne, sta decisamente bruciando le tappe e l’anello che il veneto ha regalato alla sua fidanzata fa pensare che vi siano ulteriori progetti in vista. I fan del programma, tuttavia, trovano bizzarra tutta questa fretta ed esplode la polemica.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi sposa Matteo Farnea?

Il trono di Veronica Rimondi è iniziato tra una marea di polemiche, dopo la messa in onda del video di presentazione della giovane di Ferrara, immediatamente catalogata dal pubblico come una “figlia di papà”, interessata a fare televisione grazie a Uomini e Donne. In realtà, pur stando simpatica o meno, Veronica si è distinta per la sua voglia di mettersi realmente in gioco, colpita immediatamente da Matteo Farnea e dal suo corteggiamento romantico e d’altri tempi. Veronica, come previsto un po’ da tutti, ha scelto Matteo e ha intrapreso con lui una relazione molto forte, bruciando anche qualche tappa.

L’ex tronista e il veneto, infatti, sono andati a convivere e hanno preso un mutuo insieme, nonostante fossero passati pochissimi mesi dalla scelta e questo ha sollevato le prime polemiche. Durante il percorso nel programma, infatti, Veronica ha raccontato di aver un’amica in comune con Matteo ma di non averlo mai contattato prima di conoscerlo in studio, facendo nascere qualche sospetto a causa della complicità fin troppo evidente sin da subito. Insomma, secondo alcuni fan di Uomini e Donne, Veronica e Matteo si conoscevano eccome ed erano d’accordo sin da subito per lasciare insieme il programma, ottenendo abbastanza popolarità da fare qualche soldo sui social con sponsorizzazioni e varie.

L’ultimo gesto del corteggiatore non fa che accreditare questa teoria: Matteo ha postato una foto con la mano di Veronica e un anello che lui le ha regalato, scrivendo “ha detto sì”. Un messaggio che solitamente viene associato alla proposta di nozze anche se, al posto di un diamante o di una pietra, al centro dell’anello campeggia l’iniziale M, rendendo il gioiello meno prezioso. Si sarà trattato di una vera proposta di nozze? Matteo e Veronica non hanno proferito parola. Secondo le malelingue, se si parlasse realmente di matrimonio questa sarebbe semplicemente l’ennesima conferma che i due si conoscevano già da prima del programma. Nel frattempo, l'attenzione è tutta catalizzata sul triangolo Chiara Rabbi, Nicolò Zaniolo, Davide Donadei.

