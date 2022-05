Uomini e Donne, Veronica Rimondi cede: Andrea la riconquista! (VIDEO)

Gossip TV

Dopo un brusco litigo, Veronica Rimondi esce con Andrea in esterna e sembra felicissima nello studio di Uomini e Donne.

Veronica Rimondi continua il suo percorso a Uomini e Donne, in cerca del ragazzo che potrebbe essere il suo compagno di vita. La tronista ha discusso con Andrea Della Cioppa, al momento uno dei corteggiatori più amati dal pubblico di Canale5, ma nel corso dell’ultima esterna i due hanno chiarito, portando Veronica a fare una confessione inaspettata e molto romantica.

Uomini e Donne, Veronica si sbilancia su Andrea

A Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Veronica Rimondi, la nuova tronista scelta da Maria De Filippi, che non bada alle critiche sulle prime impressioni date al pubblico e si concentra sul suo percorso del dating show di Canale5. Nel corso delle ultime puntate, Veronica ha avuto una discussione con Andrea Della Cioppa. Il corteggiatore è al momento tra i preferiti dal pubblico, grazie alla sua sincerità e all’analisi lucida che ha fatto in studio anche scontrandosi con Tina Cipollari.

Andrea non ha apprezzato la predilezione di Veronica per il rivale Matteo e lo ha fatto presente, lanciando anche accuse alla tronista che si è mostrata molto risentita. In esterna, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, Andrea e Veronica riescono a discutere in modo pacifico e il corteggiatore sorprende, dedicando alla tronista una canzone mentre la stringe tra le sue braccia.

“Sono contentissima, devo essere sincera: è l’esterna più bella della settimana. È iniziata con uno scontro, che non era uno scontro, era più un confronto.Andrea riesce a tirare fuori il mio carattere, chi sono io veramente. Poi il suo carattere mi piace molto: lo vedo sincero, diretto. Riesco ad avere un confronto che sia costruttivo”.

Questo il commento di Rimondi, che si è mostrata sinceramente felice per l’incontro con Andrea, pur ammettendo che si sarebbe aspettata di dover dare battaglia vista la cocciutaggine del corteggiatore. Veronica inizia a mettere in discussione il primato di Matteo e chissà che la sua scelta non ricada proprio su Andrea. Nel frattempo, le Anticipazioni ci svelano che la tronista prenderà una decisione importante.

