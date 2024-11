Uomini e Donne, Valerio Iervolino contro Gemma Galgani: le stoccate sui social

Gossip TV

Valerio Iervolino è stato uno dei corteggiatori di Gemma Galgani nelle prime puntate di Uomini e Donne e non ha perso occasione per lanciare strali contro la dama sui social!

Valerio Iervolino è stato uno dei corteggiatori di Gemma Galgani per le prime settimane della nuova stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere si era presentato nella trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 per conoscere meglio la nota dama del trono over. Purtroppo, nonostante le premesse incoraggianti, la frequentazione tra i due ha avuto breve durata ed è stata caratterizzata da litigate e uscite di scena (con ritorni annessi) del cavaliere, che sembrava molto più interessato al programma che a Gemma.

Uomini e Donne, Valerio Iervolino al vetriolo contro Gemma Galgani: le stoccate sui social

Valerio si era presentato nel dating show convinto di poter conquistare Gemma, con la quale aveva condiviso baci appassionati, poi raccontati anche in studio. Ma, dopo solo poche uscite, il corteggiatore aveva iniziato ad accampare scuse nei confronti della dama torinese, che si era infuriata quando erano apparse segnalazioni su Valerio e su alcune frequentazioni femminili. Iervolino si era infastidito per questi commenti e aveva posto fine alla conoscenza con Gemma, per poi tornare in studio altre due volte.

A distanza di mesi dall'addio a Uomini e Donne, Valerio non sembra aver dimenticato Gemma e ha pubblicato una serie di stoccate sui social contro la dama. Su TikTok, infatti, Valerio ha postato un video nel quale compaiono diversi scatti che ritraggono l'ex corteggiatore e la dama torinese. A ogni foto, Valerio ha associato una serie di didascalie, alcune delle quali sono palesemente rivolte a Gemma Galgani e alla delusione che l'ex corteggiatore ha provato quando ha posto fine alla loro conoscenza.

"La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile!" scrive Valerio a corredo di uno scatto e, ancora, "Una donna che credevi sincera fa più paura di una bestia selvaggia. Una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma una donna falsa ti ferisce nell'anima". Nonostante sia stato proprio Valerio a non essere del tutto sincero con Gemma riguardo alle sue "amicizie femminili", per discolparsi l'ex corteggiatore preferisce attribuire la colpa della fine della sua conoscenza con la dama proprio a lei e a quello che lui ha definito un comportamento scorretto.

Uomini e Donne, la frequentazione tra Gemma e Valerio

Valerio è sceso al centro studio per conoscere Gemma, in una delle prime puntate di questa edizione del programma. I due si erano piaciuti immediatamente, tanto che nel corso di alcune uscite erano scattati i baci appassionati che la dama desidera da sempre. Purtroppo, però, Valerio non è mai stato del tutto sincero e su di lui sono apparse le prime segnalazioni che lo vedevano insieme ad alcune donne.

Lui si è discolpato dicendo che si trattava di amiche, ma a un esame più approfondito, il corteggiatore si è rifiutato di fornire nomi o numeri di telefono per confermare la sua versione. Questo ha fatto infuriare Gemma e tra lei e Valerio sono volati stracci (e schiaffi!), perché la dama si è sentita presa in giro e quando Iervolino ha confermato che aveva avuto diversi flirt al di fuori del programma, anche mentre la corteggiava, Gemma non ci ha visto più.

Ad aggravare la situazione è stato anche un commento di Gianni Sperti, che ha rivelato che Valerio conosce Giorgio Manetti. Quest'ultima rivelazione ha portato Gemma a perdere le staffe e a decretare la fine della loro frequentazione, dopo i numerosi tentativi di Valerio di farsi perdonare, tornando in trasmissione ogni volta con un piccolo pensiero per la dama.

