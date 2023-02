Uomini e Donne, Valentina Pivati svela il sesso e il nome del suo futuro bambino!

Gossip TV

Dolce annuncio per la corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati, ex scelta di Mariano Catanzaro, tronista del programma di Maria De Filippi. La ragazza aveva annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio dal compagno Andrea Concato e in un dolce video ha svelato il sesso e il nome del futuro nascituro!

Uomini e Donne, Valentina Pivati e Andrea Concato svelano sesso e nome del loro secondo figlio

La coppia ha avuto la primogenita Alycia nel 2021 e, ora, l'ex corteggiatrice è di nuovo in dolce attesa del compagno. La coppia si è conosciuta 6 anni fa, a poca distanza dalla fine della relazione di Pivati con l'allora tronista Catanzaro. Immediato l'amore tra i due, culminato con la nascita della prima figlia nel 2021.

A distanza di due anni, i due saranno nuovamente genitori e anche questa volta sarà un fiocco rosa ad aggiungersi alla loro famiglia. In un dolce video postato su Instagram, Valentina Pivati ha svelato che lei e il compagno sono in attesa per la seconda volta di una femminuccia e che la bambina si chiamerà Camilla. La scoperta del sesso del nascituro è stata affidata - per scherzo - alla piccola Alycia, vestita di azzurro e rosa e che ha consegnato un biglietto ai neo genitori e li invitava a giocare a tris per scoprire se avrebbero avuto una bambina o un bambino.

A corredo del video, Valentina ha pubblicato anche un augurio alle sue bambine, esprimendo emozionata la sua impazienza nel poter abbracciare anche la nuova arrivata:

"Ed eccoci qui, ancora una volta con il cuore colmo d'amore. Finalmente anche tu hai un nome e non vediamo l'ora di vederti e stringerti tra le nostre braccia. Siete la cosa più preziosa che io e papà abbiamo fatto e che faremo mai! Con tutto l'amore. La vostra mamma!"

