Uomini e Donne, uscita a quattro per Lavinia Mauro, Alessio Corvino, Federico Nicotera e Carola Carpanelli!

Finalmente è avvenuta la famosa uscita a quattro tra Lavinia Mauro, Alessio Corvino, Federico Nicotera e Carola Carpanelli,le due coppie formatesi nel trono classico di questa edizione di Uomini e Donne. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

L'avevano più volte annunciata e, ora, finalmente, è arrivata: Lavinia Mauro, Alessio Corvino, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono usciti tutti e quattro insieme, per festeggiare le loro relazioni nate da poco, grazie al dating show di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, uscita a quattro tra le due coppie del trono classico

Federico e Carola sono usciti insieme dal programma qualche mese fa, dopo diversi mesi di sconti e corteggiamento, mentre la coppia formata da Lavinia e Alessio è più recente. In comune questi quattro ragazzi non hanno solo il programma nel quale si sono conosciuti e innamorati, ma anche una certa somiglianza nel percorso.

Infatti, entrambi i corteggiatori, Carola e Alessio, hanno fatto davvero penare i due tronisti, tanto che in più di un'occasione sia Lavinia sia Federico hanno dovuto "letteralmente" rincorrerli, a causa di gelosie e incomprensioni. Tuttavia, alla fine, l'amore ha trionfato e così nelle scelte mandate in onda le due coppie si sono trovate e hanno iniziato a vivere la loro storia fuori dagli studi di Canale 5.

I quattro ragazzi avevano dichiarato in più di un'occasione di voler uscire insieme tutti e quattro, per festeggiare le loro relazioni e la loro amicizia -. Lavinia ha aiutato Federico a scegliere l'oufit per il momento della scelta, mentre quest'ultimo si è presentato alla scelta dell'amica per supportarla - e cpsì nella serata di sabato 15 aprile, hanno trascorso una serata romantica, immortalata sui social da alcune stories e da un post commemorativo pubblicato da Federico Nicotera.

