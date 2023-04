Uomini e Donne, tutti i dettagli della scelta di Lavinia e la reazione di Alessio Campoli

Gossip TV

Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino: tutti i dettagli della scelta

La 26enne romana, Lavinia Mauro, ha concluso il suo trono con la scelta di Alessio Corvino. Ecco le anticipazioni dettagliate fornite dalla pagina Instagram di Lorenzopugnaloni:

In studio erano presenti anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Sono stati mandati alcuni video prima della scelta, con protagonisti entrambi i corteggiatori. Si sono visti quindi i "best momenti" di Campoli e poi quelli di Corvino che hanno ricevuto tanti applausi dal pubblico. Nei video, non sono mancanti anche i momenti più difficili, caratterizzati della insicurezze di Lavinia in merito alle poche attenzioni che durante il percorso ha fatto notare a suoi corteggiatori.

C' stato anche un momento molto coinvolgente che ha convolto il pubblico e il parterre: quando, muniti tutti di un ventaglio (un oggetto molto utilizzato e particolarmente simbolico per Lavinia) lo hanno sventolato contemporaneamente.

Quando la tronista ha chiamato Corvino, gli ha confessato di aver avuto molti dubbi in merito al suo reale interesse ma nonostante le esitazioni, non poteva non scegliere il ragazzo che le faceva battere il cuore. Alessio Corvino le ha detto che nell'esterna aa Roma le aveva regalato un puzzle ma mancavano due tasselli importanti e l'ultimo gliel'ha consegnato proprio oggi. I due ragazzi si sono baciati sotto la consueta pioggia di petali e sulle note di "Your Song".

Campoli, nonostante non sia stata la scelta di Lavinia, l'ha abbracciata con molto affetto.

