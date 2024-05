Uomini e Donne, Ursula Bennardo: "Mi è stato vietato, tramite legali, di far apparire mia figlia Bianca sui social"

Gossip TV

Continua la guerra a distanza tra l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Per l'ex coppia nata nel trono over di Uomini e Donne formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la situazione è molto delicata. Dopo la rottura, avvenuta qualche mese fa, non sembra affatto che tra i due ex volti del dating show ci sia una tregua ma anzi dopo la fine della relazione ci sono state spesso, da parti di entrambi, recriminazioni e accuse.

Uomini e Donne, parla Ursula Bennardo: "Mi è stato vietato, tramite legali, di far apparire Bianca sui social"

Il loro rapporto, già caratterizzato da alti e bassi durante la partecipazione al programma televisivo di Canale 5, sembra ora essere arrivato a un punto di non ritorno. Sossio, apparso spesso nostalgico sui social, ha ammesso le sue responsabilità e ha espresso il dolore di non poter vedere Bianca quotidianamente. Ora l'ex cavaliere campano nel suo paese d'origine, lontano dalla città dove risiedeva con Ursula e la bambina. Il futuro di questa famiglia sembra incerto, con entrambi i genitori che cercano di trovare un nuovo equilibrio nella loro vita separata, pur mantenendo il focus sul benessere della piccola Bianca.

Negli ultimi giorni, i fan di Ursula Bennardo hanno notato un'assenza significativa sui suoi profili social: Bianca, non appare infatti più nelle foto e l'ex dama pugliese ha spiegato il motivo esprimendo una certa amarezza per la situazione.

"Attendevo da tempo una comunicazione ufficiale che ci invitasse a trovare accordi economici per la bambina, oltre a stabilire un programma che garantisse continuità nei suoi incontri con entrambi i genitori. Purtroppo, prevalgono i diritti di alcuni e non i doveri. Mi è stato vietato, tramite legali, di far apparire Bianca sui social! Sono rimasta sorpresa, considerando che lo abbiamo fatto tranquillamente per quasi cinque anni, ma devo adeguarmi. Volevo informarvi perché so che molti di voi hanno sempre dimostrato tanto affetto per lei."

I fan hanno subito reagito alla notizia, esprimendo il loro dispiacere tramite messaggi diretti. Ursula ha condiviso uno di questi messaggi in una storia Instagram: "Mi dispiacerà tanto non poter vedere Bianca. Ma per il resto, avete trovato accordi? Sta facendo il suo dovere?"

La Bennardo ha quindi risposto pubblicamente:

"Ho voluto spiegare perché Bianca non appare più nelle foto da qualche giorno. Per il resto, manterrò la massima riservatezza per rispetto di tutti."

