Uomini e Donne, Ursula Bennardo irriconoscibile, piovono critiche: ''Troppi ritocchini''

Dopo l’ospitata nello studio di Uomini e Donne, i fan del programma muovono critiche al drastico cambiamento estetico dell’ex dama del Trono Over.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato come ospiti Ursula Bennardo e Sossio Aruta, una delle coppie storiche del Trono Over che ha da poco superato una profonda crisi di coppia. A creare polemica, tuttavia, non è stato il racconto di Ursula e Sossio quanto l’aspetto estetico dell’ex dama, drasticamente mutato negli ultimi mesi.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo ha esagerato con la chirurgia estetica? La polemica

Solamente pochi mesi fa, Ursula Bennardo e Sossio Aruta si affrontavano in un duello social dopo aver messo fine alla loro relazione, suscitando scandalo tra il pubblico di Uomini e Donne che non si aspettava di certo una rottura improvvisa tra la coppia del Trono Over. Risolti i problemi di coppia, Ursula e Sossio hanno deciso di tornare insieme e Maria De Filippi li ha invitati in puntata, dove l’ex calciatore ha tirato in ballo Giorgio Manetti, gelando Gemma Galgani.

La coppia ha raccontato cosa è successo, ammettendo di aver deciso di rimandare le nozze fino a quando la loro stabilità sarà totalmente ritrovata, ma di essere più innamorati che mai e felici per la loro famiglia allargata. A colpire il pubblico di Uomini e Donne, tuttavia, non sono state le parole di Ursula quanto il suo aspetto fisico decisamente mutato dall’ultima volta in Tv. "Ma io non capisco perché ridursi così Ursula è veramente una bella donna cambiare il viso così la rovina, solamente scelte di vita per carità”, ha scritto un’utente scioccata dal cambiamento della dama, "Ma Ursula cosa ha fatto al viso è un’altra persona”, ha scritto un altro fan del programma sui social.

Insomma, Ursula è stata tempestata di domande e commenti scomodi sul presunto abuso di chirurgia estetica ma ancora non si è scomposta, evitando di replicare alle cattiverie gratuite perché, fino a prova contraria, per quanto possa sembrare diversa è pur sempre della sua faccia che si parla, ed è giusto che ognuno faccia le proprie scelte estetiche.

