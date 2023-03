Uomini e Donne, tutti contro Armando Incarnato: volano stracci contro il cavaliere [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato è protagonista di diversi momenti, persino durante il trono di Luca Daffrè. Vediamo insieme cosa è successo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia già con una discussione: quella tra Armando Incarnato e i due opinionisti del programma, per un atteggiamento del cavaliere. Armando chiude la conoscenza con Sara, conosciuta nella scorsa puntata. Si passa poi al trono classico con Luca Daffrè e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, tutti contro Armando: volano stracci tra il cavaliere e gli opinionisti

Armando Incarnato è uscito dal programma mentre le coppie ballavano e la sua uscita è stata notata da Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo aggrediscono accusandolo di essere maleducato a lasciare il programma così. Il cavaliere ha rivelato che è uscito perché un cavaliere dietro di lui - molto probabilmente Silvio Venturato - continuava a ripetere cose che a lui non piacevano e perciò ha preferito alzarsi e andarsene fuori, per evitare di parlare a sproposito. Per i due opinionisti il cavaliere è stato comunque maleducato, ma Maria De Filippi interviene e dichiara che per lei non c'è nessun problema e che anzi ha apprezzato che Armando sia uscito invece di iniziare una discussione inutile. Ma contro il cavaliere si scaglia anche Aurora Tropea con un'accusa grottesca: il cavaliere fa tanto il difensore delle donne, ma in realtà è una brutta persona, perché ogni volta che la guarda, abbassa lo sguardo e fa il gesto delle corna! Un'affermazione che lascia tutti di stucco, compresa la conduttrice che non sa davvero che dire!

Intanto Armando aveva tenuto Sara come corteggiatrice, conosciuta nella precendete registrazion e i due sono usciti insieme a cena: Sara ammette di essere stata molto bene e che il cavaliere è esattamente come si mostra in tv. Tuttavia, Armando pur ammettendo che la dama è una bellissima persona, non rispecchia i suoi canoni estetici e quindi non ha intenzione di proseguire la loro storia. La sua affermazione provoca un putiferio nello studio, con gli opinionisti che lo accusano di essere molto superficiale e privo di tatto e che in realtà ha scelto di tenere Sara senza motivo. La dama in questione ribatte semplicemente che lei ha compreso di non essere il tipo di Armando, non esteticamente, però è contenta di averci comunque provato.

Uomini e Donne, Luca Daffrè manda a casa una corteggiatrice

Arriva il turno del nuovo tronista Luca Daffrè che ha portato in esterna Alessandra e Ilaria. La prima esterna a essere mostrata è quella di Alessandra e i due sono stati vicini durante una colazione a sorpresa organizzata dal tronista. Anche in studio il tronista ammette di essere molto contento con la corteggiatrice e di avere grande serenità nei momenti con lei. Non è andata altrettanto bene l'esterna con Ilaria: la corteggiatrice si è mostrata molto polemica e ha spesso tirato in ballo la rivale Alessandra, con varie frecciatine, al punto che tra lei e il tronista sono volate scintille e Luca ha deciso di chiudere l'esterna in maniera molto repentina. Anche in studio, la situazione non migliora: il tronista le dice che al di là dell'aspetto fisico, perché è una bella ragazza, lui non ha un trasporto verso di lei e non sente la voglia di conoscerla e non vuole farle perdere tempo.

La corteggiatrice però gli rinfaccia di essere sarcastico e prevenuto nei suoi confronti, perché probabilmente lui non era a suo agio già da prima. Il tronista le dice che il suo modo di fare e anche il modo in cui si sono scontrati non lo ha fatto sentire a proprio agio e così Ilaria lascia lo studio. La discussione che coinvolge Luca finisce però per attirare ancora una volta l'attenzione degli opinionisti su Armando Incarnato, perché mettono a paragone gli atteggiamenti dei due uomini e come Luca si sia comportato in maniera signorile rispetto al cavaliere. Ma Armando risponde che non è affatto così e che non vede l'ora di provare agli opinionisti di sbagliarsi del tutto. La puntata si conclude con l'addio di Silvio Venturato al programma, dato che il cavaliere ha deciso di andarsene, senza voler continuare a conoscere le due donne arrivate in puntata per lui. Maria chiede alla dama torinese se vogliono salutarsi o stringersi la mano e anche se riluttante la dama si alza e si salutano con una stretta di mano e un bacio sulla guancia.

