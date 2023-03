Uomini e Donne, parla il nuovo tronista Luca Daffrè: "In passato sono stato folgorato da Nicole Mazzucato"

Gossip TV

Classe 1995, nato a Trento, il nuovo tronista Luca Daffrè si è raccontato al settimanale di Uomini e Donne.

Un pomeriggio, quando ero all'università, io e un mio amico stavamo vedendo Uomini e Donne sul pc. C'era Nicole Mazzocato e siamo rimasti folgorati. Da allora non ho più smesso di vederlo...oggi Nicole è una mia cara amica ma oggi siamo diventati amici, abbiamo un bel rapporto, ci confidiamo.Ma a volte ripenso a quando mi piaceva, e mi viene da sorridere.E poi c'è Ludovica Valli, anche lei mi è piaciuta molto nel suo percorso" È incline ai colpi di fulmine Luca Daffrè, che ha scoperto Uomini e Donne per caso, nel 2014, e da allora è diventato un fedele spettatore prima di fare il corteggiatore e infine il tronista.

Uomini e Donne, Luca Daffrè : "Alessio Campoli? Nella conoscenza con Angela Nasti era più concentrato ad attaccarmi ma ora mi sembra cambiato"

Dall'esperienza del 2019 - quando scese le scale come corteggiatore per poi rendersi uno dei protagonisti del trono di Angela Nasti - il deejay trentino è cresciuto molto: si dichiara meno timido e più disposto a esporsi. Ora è pronto a innamorarsi, ma non di una ragazza troppo concentrata su sé stessa. È fondamentale che il suo focus sia il percorso, il possibile innamoramento. Tutto il contorno viene dopo.

< "L'emozione che trasmette quello studio è forte. Ho tantissimi ricordi che sono riaffiorati appena sono entrato: Maria,Tina, Gianni.. Ricordo ogni singolo istante. Essendo un ragazzo timido e introverso avevo fatto fatica a esprimermi, ma poi mi ero sbloccato. Ricordo le esterne, le risate, i momenti belli e meno belli! La famiglia e gli amici mi hanno consigliato di seguire le mie sensazioni e seguire questo percorso nel modo più naturale possibile, senza farmi condizionare. Far vedere chi è il vero Luca"

"Sono cambiato. Ho imparato a parlare di più e a non tenermi tutto dentro. Se fossi stato scelto?,Non ho la sfera di cristallo, ma se non mi ha scelto un motivo c'era (ride). Forse non doveva andare. lo ero preso però, avrei fatto di tutto per far funzionare le cose"

< "Spero di non dovermi rapportare con ragazze che magari mettono in primo piano il contesto e sé stesse rispetto alla conoscenza sentimentale" ha proseguito il 28enne trentino.

Parlando di Alessio Campoli che nel 2019 era il suo antagonista con la Nasti, Luca ha dichirarato:

"Quando corteggi la stessa donna è difficile che l'altro corteggiatore ti vada a genio. Ma non ho mai avuto nulla contro di lui come persona. Ho notato forse che nella conoscenza con Angela (Nasti ndr) era più concentrato ad attaccarmi, sembrava pensasse più al conflitto che alla conoscenza. Adesso invece mi sembra cambiato, più attento al percorso con Lavinia che al suo diretto rivale. Chissà, magari nella vita di tutti i giorni scoprirei una bellissima e buonissima persona"

