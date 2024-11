Uomini e Donne, tutta la verità di Vincenzo La Scala e Ilaria Volta sul loro addio al programma: "È stato brutto"

Gossip TV

I due ex protagonisti del parterre over di Uomini e Donne, Vincenzo La Scala e Ilaria Volta, rompono il silenzio e svelano i reali motivi per cui li hanno allontanati dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Vincenzo La Scala ed Ilaria Volta sono stati tra i protagonisti dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Ospiti in una delle ultime puntate di Casa Lollo, i due hanno deciso di raccontare tutta la verità sul loro addio al dating show di Canale 5 e svelare il loro pensiero su Barbara De Santi e Mario Cusitore.

La verità di Vincenzo e Ilaria

Dopo essersi resi protagonisti di un’accesa discussione con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Vincenzo La Scala ed Ilaria Volta sono stati invitati a lasciare lo studio di Uomini e Donne. Una modalità che non è per niente piaciuta ai diretti interessati che, intervistati da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, hanno deciso di raccontare tutta la loro verità. Il primo a prendere la parola è stato l'ex cavaliere, che ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Barbara De Santi:

La scelta di partecipare al programma è stata motivata dal voler trovare una persona al di fuori del mondo mio. L’unico errore è stato il contatto con Barbara che è avvenuto il primo giorno. Ci siamo conosciuti ed è stata una piacevole uscita, è una donna intelligente. Ci siamo baciati, ma non è stato un bacio passionale né nulla! Il giorno dopo, in studio è venuto fuori che avrei giurato amore eterno, sembrava che l’avessi lasciata sull’altare. Sono rimasto perplesso...non è possibile che per due ore, una sera ed un bacio del genere una è innamorata perdutamente.

Un pensiero condiviso anche da Ilaria. L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha colto l'occasione per commentare lo scontro avvenuto tra lei e la stessa Barbara e spiegare, secondo lei, cosa si cela dietro la decisione di metterli nella condizione di lasciare definitivamente il dating show condotto da Maria De Filippi:

Io sono una persona che sa stare al mondo, a differenza di qualcun altro. Secondo me il precedente può essere derivato dall’inizio, dalla frequentazione con Yuri, perché Yuri aveva dato il numero anche a Barbara, ma poi non sono usciti. Fino ad allora io non avevo grossi problemi con lei, è lei che li ha con me. Penso che abbia fatto una grande caduta di stile, si commenta da sola e non credo che finirà qua la situazione. Mandarci via è stata una forma di tutela nei suoi confronti! Non merita di stare su quella sedia quella donna. Ci dà noia perché siamo stati trattati diversamente dagli altri. E’ stato brutto il modo!

Le parole della coppia su Mario Cusitore

Vincenzo La Scala ed Ilaria Volta hanno rilasciato una lunga intervista in cui hanno svelato la verità sul loro addio a Uomini e Donne e commentato il percorso del loro, ormai ex, compagno di avventura Mario Cusitore. Se Vincenzo ha speso parole di affetto nei confronti del discusso cavaliere e chiarito la sua situazione con Morena Farfante, Ilaria ha colto l'occasione per dire la sua sul triangolo Mario-Morena-Margherita: "Io avrei aspettato di avere un minimo in più di esclusiva, di certezze. Dicono che sia un grande corteggiatore… Anche io per un periodo mi ci sono scritta, ma non ci siamo mai visti".

I due ex protagonisti del parterre over, infine, hanno espresso il proprio giudizio sui quattro tronisti di Uomini e Donne. L’ex dama ha confessato di apprezzare molto il modo di fare di Francesca Sorrentino, mentre l’ex cavaliere ha elogiato il suo corteggiatore Paolo. Ricordiamo che, stando alle ultime anticipazioni, Maria De Filippi ha invitato Alessio Pecorelli a interrompere il suo percorso sul trono e abbandonare la trasmissione. Stessa sorte che è toccata anche a Mario Cusitore.

