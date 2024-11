Uomini e Donne, anticipazioni: Alessio Pecorelli è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare il trono

Gossip TV

Oggi, martedì 19 novembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di Isaechia.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il trono e Mario Cusitore lo segue

Risvolti clamorosi per il trono classico che hanno coinvolto anche uno dei protagonisti del trono over, ovvero Mario Cusitore. Alessio Pecorelli è stato al centro dello studio e viene messo sotto accusa dalla segnalazione di una delle corteggiatrici a cui aveva detto che sarebbe andato in un locale. La versione di Alessio, tuttavia, non è stessa di Claudio della redazione che riferisce che aveva detto di andare a mangiare fuori con i genitori. La redazione ribadisce una delle regole, ovvero che i tronisti non possono frequentare locali o presenziare nelle serate ma vien fuori un'altra segnalazione di una delle corteggiatrici che dice di aver saputo che Alessio ha fatto più volte serate insieme a Mario Cusitore. Maria De Filippi si indispettisce contro Alessio e lo invita a lasciare il trono e chiudere il discorso. Mentre Alessio saluta si alza Mario e dice che anche lui va via e abbandonano lo studio.

Fabio ammette di amare Gemma!

Per quanto riguarda Gemma, dopo il bacio in esterna con Fabio il cavaliere ha confessato di amarla. Gemma prima reticente, ammette poi di provare gli stessi sentimenti nonostante Tina e Gianni dicono che non sembra affatto convinta. La Galgani afferma che Fabio è diverso in esterna e appare molto più frenato mentre in studio sembra più lanciato. Stasera usciranno nuovamente insieme.

Sabrina ha iniziato una conoscenza con Diego, e tra loro ci sono già stati baci, dando spesso l'impressione di volere spingersi oltre. Tina non ha risparmiato critiche, sostenendo che Sabrina stia usando Diego solo per dimenticare Gabriele. Nonostante le frecciatine, i due proseguono a frequentarsi, anche se Sabrina tiene contatti con Maurizio, che a sua volta sta conoscendo Gloria. Gloria, intanto, ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Alessio. Quest’ultimo, però, ha trascorso delle serate piacevoli sia con Gloria sia con Francesca, e tutto sembrava filare liscio fino al momento in cui Alessio ha confessato il desiderio di conoscere anche Morena. Per farlo, ha deciso di regalarle un mazzo di rose, e la redazione ha rivelato che lui avrebbe affermato che Morena era la sua preferita. Alessio, però, ha negato, spiegando che ha detto di vedere un possibile futuro con Morena, perfino una famiglia, ma solo in quel senso. Questa ammissione ha scatenato le reazioni delle donne: tutte le corteggiatrici si sono alzate dal centro studio, lasciandolo da solo.

Trono Francesca: fanno vedere l’esterna con Paolo in camerino. La tronista ammette di aver scoperto lati di lui che le piacciono. In studio però Gianmarco non ci sta e va via e lei lo segue fuori. Martina porta in esterna solo Gianmarco e fanno un’esterna molto bella, sono molto vicini e parlano di tutto. Lei a centro studio dice che le è mancato tanto, che con lui parla di cose di vita quotidiana mentre con Ciro le manca questa cosa.