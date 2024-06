Uomini e Donne torna in tv su Mediaset Extra: le maratone in onda

Gossip TV

Il dating show di Uomini e Donne ternerà su Mediaset Extra con delle vere e proprie maratone domenicali che riproporranno le puntate più memorabili degli ultimi anni.

Sono passate diverse settimane dalla conclusione dell'ultima stagione di Uomini e Donne, e i fan sono già in fervente attesa del ritorno del celebre dating show di Maria De Filippi, previsto per settembre su Canale 5. Le prime registrazioni delle puntate sono previste per la fine di agosto e la redazione è già al lavoro per la nuova edizione.

Uomini e Donne: i possibili ritorni della nuova stagione

Nel frattempo, stanno circolando numerose voci su cosa potrebbe riservare il futuro del programma, anche se la redazione non ha ancora confermato nulla ufficialmente. Tra le varie indiscrezioni, si dice che Maria De Filippi stia considerando l'idea di mettere Tina Cipollari sul trono. Questa possibilità ha entusiasmato moltissimi fan, che non vedono l'ora di vedere la storica opinionista in un ruolo completamente diverso e sorprendente. Sembra che la notizia però non abbia alcuna ufficialità e dunque non ci resta che attendere gli sviluppi con fervida trepidazione. Ci potrebbe essere anche un ritorno nel programma di Jack Vanore nel ruolo di opinionista.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo la sua esperienza non proprio fortunata come tronista, si vocifera che Ida Platano potrebbe tornare nel parterre delle dame del trono over ritrovandosi Mario Cusitore, suo ex corteggiatore che non è rimasto indifferente al numero pubblico del dating show. Tuttavia, è bene ribadire che non ci sarà un lieto fine tra loro nemmeno se si dovessero ritrovare nel parterre dei senior. La Platano ha deciso di chiudere la loro frequentazione e nonostante i vari tentativi di Mario di avere un contatto con lei nelle ultime settimane Ida non ne ha voluto sapere, ribadendo di non avere più alcuna fiducia in lui.

Uomini e Donne torna in tv sul canale 55 del digitale terrestre, Mediaset Extra

Nel frattempo, arriva una notizia entusiasmante per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. A partire da domenica 23 giugno, il programma tornerà in televisione su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) con delle vere e proprie maratone domenicali che riproporranno le puntate più memorabili degli ultimi anni. Le trasmissioni inizieranno alle 6.00 del mattino e continueranno fino alle 17.00 circa. Questo è un regalo speciale per tutti i fan, che potranno rivivere le emozioni più intense e i momenti più significativi del dating show di Maria De Filippi.

