Uomini e Donne torna in Tv prima del previsto: il regalo di Mediaset ai fan!

Su Mediaset Extra, ogni giorno, disponibile la maratona di Uomini e Donne.

Come preannunciato qualche settimana fa, Mediaset ha deciso di premiare la fedeltà dei fan di Uomini e Donne, che continuano a far registrare al programma ascolti stellari. Su Mediaset Extra già dal 17 luglio 2022 è iniziata la maratona del dating show di Canale 5, riprendendo dalla prima puntata dell’ultima stagione.

Uomini e Donne, maratona Tv su Mediaset Extra

Il pubblico di Uomini e Donne è numeroso e fa sentire a gran voce il desiderio di vedere al più presto i protagonisti del Trono Over e i nuovi tronisti su Canale 5, alle prese con un’intensa nuova stagione televisiva. Grazie ai fan sfegatati che hanno fatto registrare ascolti altissimi durante le scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi, Mediaset ha deciso di fare un regalo a tutti gli appassionati del programma, mandando in onda a partire dal 17 luglio 2022 l’ultima stagione di Uomini e Donne su Mediaset Extra.

Sul canale è possibile immergersi in una maratona quotidiana, che riprende dunque dal trono di Joele Milan, Matteo Fioravanti, Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte, in onda dal primo mattino a pomeriggio inoltrato. Nel corso delle puntate rivivremo anche l’incontro tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che ora sono felicemente sposati, ma anche l'addio di Marcello Messina e la delusione di Ida Platano per la scelta sfumata con Diego Tavani.

Mentre Uomini e Donne torna in onda prima del previsto, sebbene si tratti dell’ultima edizione, Luca Salatino e Soraia Allam smentiscono la crisi ma non convincono nessuno. La coppia è sempre più presa di mira sul web, da parte di chi sospetta che i due si siano accordati per far trascorrere del tempo prima di lasciarsi ufficialmente ma di non essere innamorati già da tempo.

