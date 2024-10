Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela perché non è tornata nel programma e perché è finita l'amicizia con Aurora Tropea

Gossip TV

Tiziana Riccardi, ex dama di Uomini e Donne, ha svelato perché non è tornata nel programma e perché è finita la sua amicizia con Aurora Tropea.

Tiziana Riccardi è stata una delle dame del trono over della precedente edizione di Uomini e Donne. Particolarmente osteggiata da Tina Cipollari, la dama aveva stretto un'amicizia con Aurora Tropea e frequentato, senza risultati, alcuni cavalieri del parterre.

Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela perché è finita l'amicizia con Aurora Tropea

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, Tiziana Riccardi ha raccontato diversi retroscena sulla sua presenza nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'ex dama, nella precedente edizione aveva stretto una forte amicizia con Aurora Tropea, che come Tiziana è stata spesso oggetto di critiche da parte degli opinionisti.

Tuttavia, con l'inizio della nuova stagione, di Tiziana non c'è traccia nel parterre e Aurora Tropea è stata molto vaga nelle sue risposte quando le è stato chiesto se lei e Tiziana si sentissero ancora. Che il loro legame si sia oramai incrinato è evidente anche da ciò che ha raccontato, anche se in maniera molto criptica e sibillina, l'ex dama a Pugnaloni.

Dopo aver esordito dicendo che non era sua intenzione parlare di persone che non erano presenti per replicare, Tiziana ha semplicemente dichiarato che "erano diverse in quest'amicizia", aggiungendo che essendoci altre tre persone nella relazione, l'unica che si era distanziata era stata proprio Tropea. Tuttavia, Tiziana non ha voluto approfondire la questione, limitandosi a un generico "a buon intenditore poche parole". Ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

"Da premettere che a me non piace parlare delle persone non presenti, non sono il tipo, non l’ho mai fatto e non è nelle mie corde. Io racchiudo il tutto dicendo: eravamo diverse in quest’amicizia, eravamo in 4 in quest’amicizia e ad oggi siamo rimasti l’altra parte, meno lei. Quindi ad ognuno le sue valutazioni."

Uomini e Donne, ecco perché Tiziana Riccardi non è più tornata in trasmissione

Nella precedente edizione di Uomini e Donne, Tiziana Riccardi aveva intrapreso alcune frequentazioni con i cavalieri del parterre, ma erano tutte naufragate senza un esito positivo. In particolare, la conoscenza con il cavaliere Angelo le aveva attirato le antipatie di Tina Cipollari e Gianni Sperti, perché entrambi avevano trovato l'atteggiamento della dama poco trasparente e per nulla conciliante verso il cavaliere.

Le frecciatine tra Tiziana e Tina sono proseguite fino all'ultima puntata della trasmissione e in alcuni momenti era stato necessario l'intervento di Maria De Filippi per calmare le due donne. Quest'anno, Tiziana ha deciso di non tornare nel parterre e a Casa Lollo ha rivelato le ragioni dietro questa scelta.Nonostante ciò che le chiacchiere e i rumors potevano aver lasciato pensare, la sua decisione non era dovuta alle liti in trasmissione, ma a una serie di problemi di salute di suo figlio e di altre situazioni di natura personale:

"Non mi avete vista perché quando sono stata chiamata ho avuto un po’ di problemi, mio figlio ha avuto dei problemi di salute, avevo la testa con delle problematiche."

La dama ha poi aggiunto, ricordando le tante critiche ricevute a proposito del suo lavoro, che ha intrapreso altri lavori come donna delle pulizie e questo l'ha portata a essere molto impegnata: "Anche se nessuno ci ha creduto, perché l’aspetto non corrisponde a ciò che faccio, io faccio le pulizie… Quindi quest’estate ho fatto qualche lavoretto in più. Non ero pronta a livello mentale!"

