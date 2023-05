Uomini e Donne, Tiziana e Alberto: "Non abbiamo ancora smesso di piangere"

Gossip TV

A due settimane dall'uscita dal dating show di Uomini e Donne dove si sono incontrati e innamorati, Tiziana Bugatti e Alberto Orlandi, hanno raccontato il crescendo di sentimenti che l'hanno portati a rivolgersi le fatidiche parole..."Ti amo".

Ecco le loro parole al settimanale dedicato la programma:

"Non abbiamo ancora smesso di piangere - ha raccontato l'ex dama - Non mi aspettavo questo riscontro fuori dallo studio: le persone mi fermano dicendo che si sono commosse e allora mi commuovo di nuovo anche io. D'altronde non mi aspettavo di trovare questo amore così grande.

Dopo essere usciti dal programma abbiamo mangiato una pizza e siamo andati a casa. La mattina mi ha portato il caffè a letto, dice di non averlo mai fatto in vita sua (ride). Era Pasqua e avevamo già dei programmi entrambi, ma la sera avevamo troppa voglia di rivederci così io sono tornata da lui. Il giorno dopo era Pasquetta e l'abbiamo trascorsa insieme alla sua famiglia

"Io gli ho presentato mio figlio: ha diciassette anni e, da quando mi sono separata da suo padre, non gli ho mai fatto conoscere nessuno. Non volevo che venisse a sapere da altri che ero uscita dal programma, quindi gliel'ho detto e poi ho organizzato una cena per farli incontrare. La cena è andata benissimo e alla fine mi ha detto: "Mamma, Alberto è simpaticissimo ma non è mica tanto bello" Mio figlio è un po' geloso ma e normale: siamo stati solo io e lui per otto anni! Piano piano si abituerà, d'altronde lui rimarrà sempre la mia vita, qualsiasi cosa accada!"

"I tantissimi messaggi che mi arrivano mi emozionano, perché ci sono scritte bellissime parole di partecipazione. Poi, se rivedo quei momenti, mi continuano a scendere le lacrime" ha dichiarato Alberto che ha poi proseguito :

"A breve ci piacerebbe fare un viaggetto da qualche parte e magari potremmo partire anche quest'estate: a me piacciono le sorprese, quindi lei dovrebbe dirmi cosa le piace e io organizzo tutto! Poi ci sarà anche occasione di stare insieme alle nostre famiglie. lo sono molto vicino alla pensione e quando le nostre situazioni familiari saranno tutte sistemate vorrei andare al caldo, magari alle Canarie: vivere otto mesi all'estero e tornare in Italia per quattro mesi"

"Alberto mi ha detto "Ti amo" e che ha pronunciato queste parole solo con due persone in vita sua. lo invece l'ho detto solamente al mio ex compagno, ma è la prima volta che ricevo in cambio un "ti amo"..." ha concluso l'ex dama.

Anche Alberto ha confessato i suoi sentimenti: "Lei è partita con le dichiarazioni io invece sono stato più cauto... ho aspettato dodici minuti (ride). Sono parole molto importanti, ma io sento il suo amore e lei sente il mio. Secondo me, ci manca ancora un "due per cento": dobbiamo conoscere e amare anche i nostri difetti. Quando saremo a quel punto sarà amore vero al cento per cento"

