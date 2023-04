Uomini e Donne, Tiziana e Alberto criticano Armando Incarnato e lanciano una frecciata a Nicole Santinelli

Gossip TV

La neo coppia di Uomini e Donne si racconta e commenta gli ultimi scontri avvenuti nel parterre over.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Alberto e Tiziana prosegue a gonfie vele. Intervistati da Tvpertutti, i due ex protagonisti del parterre over hanno svelato come vanno le cose tra di loro lontano dalle telecamere e commentato le ultime dinamiche del dating show di Canale 5.

Le critiche di Tiziana e Alberto dopo Uomini e Donne

Alberto e Tiziana sono ormai inseparabili. I due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme e da quel momento non si sono più divisi. Intervistati da Tvpertutti, la neo coppia ha raccontato come vanno le cose tra loro. A prendere la parole per primo è stato l'ex cavaliere del parterre over:

Mi sbilancio a dire che la frequentazione per ora è perfetta, non potrei chiedere di meglio. Ho avuto fortuna? Sì e non poca, tutto vissuto nella più totale semplicità e armonia. Avrei potuto conoscerla per caso a Pistoia in centro, ma il destino ha deciso altro, conoscersi a Uomini e Donne...ha dell’incredibile tutto questo! [...] Il suo modo di sorridere mi fa impazzire, fisicamente top, poi sono convinto che potremmo in futuro amare anche i piccoli difetti che ci appartengono.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno poi commentato il comportamento di Armando Incarnato:

Armando, che dire, per quel poco che ho visto mi sembra che dopo sei anni sia ancora lì, mi sembra un po’ tanto per trovare l’amore per una donna. Sarà un tipo che gli ci vuole tempo penso… rispetto ma è difficile condividere. Tra lui e Aurora Tropea esistono rabbie già da tempo, lui attacca ma non gli piace essere attaccato, lei risponde a tono e lui uguale… in queste discussioni fra loro ritengo che mi venga da ridere.... stop.

A fargli eco Tiziana:

Sinceramente la mia stima per Armando non è alta… visto che durante la mia partecipazione a Uomini e Donne non mi ha mai degnato nemmeno di un saluto, lo trovo finto e costruito. Di Aurora personalmente non posso parlare male perché in alcuni episodi si è dimostrata molto dolce… però in trasmissione la vedi troppo aggressiva e arrabbiata con il mondo, atteggiamenti che non condivido nemmeno nei confronti di Armando. Non amo giudicare ma quello che è successo lo ritengo molto triste e lontano dallo spirito del programma.

A proposito del rapporto burrascoso tra la tronista Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, la coppia si è schierata apertamente dalla parte della dama. Senza mezzi termini, Alberto ha confessato:

Roberta io la chiamo la guerriera perché sa lottare senza paure. Poi quando le ha detto “triglia lessa” l’ho adorata. Nicole, purtroppo si è resa antipatica al mondo, ma questo non vuol dire che non sia una brava ragazza. Sa rispondere a tono, ma con Roberta è roba dura cara Nicole. Devi ancora crescere, del resto sei ancora acerba, anche per l’età chiaramente... consiglio? Lascia fare Roberta non c’è la puoi fare …poi con quel bigliettino hai dato un’arma in più a Roberta!

Un pensiero condiviso anche da Tiziana:

Secondo me Nicole ha mancato di rispetto ad una donna dicendole che gli uomini la cercano solo per una sera… ritengo che sia un’offesa profonda, al suo posto mi sarei comportata come Roberta. È palese che tra le due non ci sia simpatia reciproca e anche a me Nicole non convince.

