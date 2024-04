Uomini e Donne, Tina Cipollari svela come è iniziata la sua avventura nel programma: "Avevo chiamato per mia sorella" [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo, Tina Cipollari ha raccontato com'è iniziata la sua avventura a Uomini e Donne!

Oggi, domenica 7 aprile, a Verissimo è stata ospite una delle indiscusse protagoniste di Uomini e Donne, l'opinionista Tina Cipollari insieme alla sorella Annarita. Tina è da anni uno dei simboli della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi e insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo - molto ambito da diversi volti del programma - di opinionista del dating show.

Uomini e Donne, Tina Cipollari svela gli inizi della sua avventura nel programma: "Avevo chiamato per mia sorella" [VIDEO]

Nel lontano 2001, Tina Cipollari si presentò a Uomini e Donne per corteggiare Roberto, uno dei primi tronisti del programma: imitando Marilyn Monroe, Tina cercò di incantare Roberto, sperando di essere la sua scelta, ma non riuscì nell'impresa. Fu uno smacco per lei, come ha raccontato a Silvia Toffanin in studio:

"Ero convinta mi scegliesse, ma non lo fece. Ci rimasi malissimo e feci un macello, ovviamente"

Appariscente fin da subito, Tina attirò con i suoi modi da vamp le simpatie del pubblico e di Maria De Filippi: dopo l'esperienza fallita con Roberto, Tina conquistò il cuore di Kiko (Chicco) Nali. Nel 2002, infatti, Kiko corteggiava un'altra donna, ma l'avvenenza di Tina e la sua parlantina lo conquistarono. I due si sono sposati nel 2005 e dal loro amore sono nati i tre figli della coppia: Mattias, Francesco e Gianluca.

La coppia ha ufficializzato la fine del loro matrimonio nel 2018, ma sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che spesso Kiko ha espresso affetto per l'ex moglie, augurandole di trovare di nuovo l'amore. Tina per il suo carattere così effervescente è stata poi chiamata nel 2008 come opinionista del programma e insieme a Gianni Sperti - conosciuto a Buona Domenica, da allora ricopre quel ruolo.

A Uomini e Donne è nota per i suo commenti al vetriolo e per non risparmiare mai commenti e battutine sarcastiche: entrare nelle sue grazie è molto difficile, ci riescono pochissimi. L'ultimo è Brando Ephrikian, tronista trevigiano, elogiato da Cipollari come un ragazzo dal cuore puro. Mentre è molto più facile incorrere nel suo sarcasmo, come ben sa Gemma Galgani, con cui Tina ha sempre avuto forti scontri nei 15 anni in cui la dama è stata protagonista del trono over. Ma anche con Beatriz D'Orsi, corteggiatrice di Brando, non sono mancate le liti, visto il carattere molto mutevole della corteggiatrice. Ultimamente, però, Tina ha diretto i suoi commenti anche verso un corteggiatore di Ida Platano: Mario Cusitore. Secondo l'opinionista, infatti, Mario nasconde qualcosa e non è davvero interessato a Ida, tanto che più volte Cipollari ha messo in guardia la tronista e le ha consigliato di scegliere bene tra i corteggiatori.

Oggi, a Verissimo, Tina ha presentato anche la sorella Annarita, grande fan dei programmi di Canale5 e ha rivelato un curioso aneddoto sugli inizi della sua avventura a Uomini e Donne. Sembra, infatti, che inizialmente a partecipare al programma dovesse essere proprio Annarita, per via della sua passione per le trasmissioni della rete Mediaset. Ma, ha raccontato Tina Cipollari, al momento di chiamare, Annarita si è tirata indietro:

"Andavano in onda le prime puntate e c’erano questo Roberto che avrebbe donato ad una donna un anello importante, lei mi chiese di chiamare, risposero e doveva intervenire lei, ma non ne voleva sapere, cominciai a parlare io e mi invitarono"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne