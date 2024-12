Uomini e Donne, Tina Cipollari prossima ospite di Belve? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, sarà tra le ospiti di Belve, il talk show di Rai2 con Francesa Fagnani? Ecco cosa sappiamo!

Tina Cipollari è uno dei volti storici di Uomini e Donne e, secondo una recente indiscrezione, sarà tra le ospiti di una delle prossime puntate di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ospite di Francesca Fagnani a Belve?

Storica opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari potrebbe essere presto ospite di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani. A svelare l'anticipazione è stato il sito di TvBlog: tra qualche ora è prevista la registrazione della puntata di Belve in cui sarà ospite Tina Cipollari: "E' prevista infatti nelle prossime ore la registrazione di un'intervista a una personaggio televisivo piuttosto in vista. Si tratta di una delle protagoniste storiche del varietà campione di ascolti del pomeriggio televisivo. Ci riferiamo a Tina Cipollari e a Uomini e Donne".

Questa edizione di Belve sta collezionando, di settimana in settimana, sempre ottimi ascolti, risultando una delle trasmissioni più viste del secondo canale. L'opinionista è uno dei personaggi più amati della trasmissione e sono oramai leggendari i suoi scontri con la dama Gemma Galgani. Anche di recente, infatti, Tina si è intromessa nella frequentazione con Fabio, il cavaliere italo-americano che è sceso per corteggiare la dama torinese.

Tina Cipollari ha più volte inferito su Gemma, cercando di far comprendere al cavaliere che la dama aveva avuto diversi "amanti" in passato e nel mentre ha accusato Galgani di non essere realmente interessata al suo corteggiatore. Anche in merito alle ultime segnalazioni su Fabio, Tina ha preso le difese del cavaliere, accusando Gemma di averlo ingannato.

Uomini e Donne, quando andrà in onda l'ospitata di Tina Cipollari a Belve?

Tina Cipollari sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, trasmissione di Rai2 che in questa nuova edizione sta collezionando diversi ottimi ascolti e anche numerose interviste già diventate memorabili.

Tra gli ospiti intervistati in questa edizione ci sono stati Flavia Vento, Carmen Di Pietro e Riccardo Scamarcio e, stando all'indiscrezione di TvBlog, sembra che anche la storica opinionista di Uomini e Donne si siederà di fronte alla giornalista per farsi porre la fatidica domanda "Che belva si sente?".

Dato che la registrazione della puntata di Belve avverrà nelle prossime ore, è probabile che l'intervista di Tina Cipollari a Belve andrà in onda con il prossimo appuntamento del talk show, previsto per martedì 10 dicembre 2024.

