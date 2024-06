Uomini e Donne: Tina Cipollari fermata dalla Polizia a Matera, ma niente è come sembra!

Gossip TV

Tina Cipollari fermata dalla Polizia a Matera, cosa è successo alla nota opinionista di Uomini e Donne? La risposta si trova sui social ed è davvero inaspettata.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da circa un mese e si è parlato della possibilità di vedere tra le troniste del prossimo anno anche Tina Cipollari, la verace opinionista amatissima dal pubblico. Mentre lei smentisce, la Polizia di Matera la ferma e rende tutto pubblico: cosa è successo?

Uomini e Donne, Tina Cipollari non sarà la nuova tronista?

Ormai da circa un ventennio, Tina Cipollari siede sulla poltrona di opinionista a Uomini e Donne e il pubblico adora i suoi interventi, anche quelli più crudi e meno delicati che fanno scoppiare polemiche tra gli utenti dei social. Tina è tornata single dopo la fine della relazione con il ristoratore fiorentino che sembrava pronto a portarla all’altare e per questo ha iniziato a circolare la voce che Maria De Filippi avesse messo gli occhi proprio su di lei, pronta a proporla a settembre come tronista.

Dato il successo dell’esperimento del trono con Ida Platano, che ha portato a picchi di share incredibili sebbene per la bella bresciana si sia rivelato un percorso con finale drammatico a causa delle segnalazioni su Mario Cusitore, si mormora sempre più insistentemente che Maria voglia tronisti presi da volti noti del programma. Dunque Cipollari potrebbe essere perfetta, ma purtroppo per chi ci sperava lei ha messo in chiaro che non sarà la nuova tronista a settembre. Nel frattempo, l’opinionista finisce al centro del gossip per una foto pubblicata dalla Polizia di Matera. Ecco cosa è successo.

Tina Cipollari fermata dalla Polizia, spunta la foto

Dopo aver messo in chiaro che non sarà lei la nuova tronista di Uomini e Donne a settembre, Tina Cipollari è finita al centro delle indiscrezioni a causa di una foto pubblicata dalla Questura di Matera. Nello scatto, disponibile sulle pagine social ufficiali, vediamo Tina vicino alla macchina con due poliziotti in primo piano. Ma cosa è successo all’opinionista? Niente di grave, nessun crimine commesso o cose del genere ma semplicemente i due poliziotti hanno chiesto a Cipollari, avendola riconosciuta come un noto personaggio televisivo, di farsi una foto insieme.

“La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano”.

Insomma, Tina ha ricevuto una calorosa accoglienza durante la sua vacanza a Matera anche dalla Polizia di Stato, che l’ha immediatamente riconosciuta, segno che l’opinionista ha lasciato una traccia molto forte tra il pubblico di Canale 5 grazie ai suoi interventi, che tornano a settembre con la nuova stagione del dating show di Canale 5.

