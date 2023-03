Uomini e Donne, Tina Cipollari e quella frecciatina sui social a Gemma Galgani che non è passata inosservata...

Gossip TV

A quanto pare, la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua anche sui social e l'opinionista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di lanciare una pesante frecciatina alla dama torinese. Ecco cosa ha detto.

Non c'è fine per la rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: oltre che durante le puntate del programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, le due donne si lanciano frecciatine anche sui social. O, per meglio dire: è l'opinionista del dating show che non perde occasione per dire la sua alla dama torinese. Questa volta con una stoccata abbastanza pesante e che non è passata inosservata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia una frecciatina a Gemma Galgani

Gli ultimi scontri tra Cipollari e Galgani sono avvenuti nell'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, dove l'opinionista non ha perso tempo a criticare la dama torinese a causa del suo atteggiamento, giudicato ambiguo, con il focoso cavaliere Silvio Venturaro, il quale non ha mai nascosto di avere una forte attrazione per Gemma e le ha proposto in più di un'occasione di lasciarsi andare a giochi vari tra loro e a preliminari piuttosto insoliti.

La dama si è mostrata estremamente infastidita e scandalizzata per le proposte del cavaliere, ma sia Gianni Sperti sia Tina le hanno rinfacciato i suoi trascorsi focosi con altri cavalieri e la richiesta di cercare sempre partner appassionati.

Contro la dama torinese, l'ironia di Tina Cipollari si è fatta sentire forte è chiaro quando l'opinionista ha deciso di pubblicare una storia con una foto, nella quale era raffigurata una gag rivolta alla rivale: l'immagine ritraeva Gemma Galgani come spaventapasseri e due contadini che si interrogavano se fosse abbastanza efficace nello spaventare gli uccelli. La risposta di uno dei due, chiaramente equivoca e a doppio senso, lasciava intravedere appena una "leggera" frecciatina contro il bersaglio preferito dell'opinionista.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne