Uomini e Donne, Gemma Galgani imbarazzata dal cavaliere Silvio: troppa passione per la dama...[VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani e il cavaliere Silvio si sono scontrati, a causa della natura troppo...passionale del cavaliere. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, la relazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio è arrivata a un punto critico: la dama accetterà di continuare o meno la sua conoscenza?

Uomini e Donne, Gemma Galgani imbarazzata da Silvio, ma lo studio si ribella e la accusa di essere incoerente

Gemma Galgani sta conoscendo l'intraprendente Silvio, un passionale cavaliere che le ha dimostrato in più di un'occasione di avere un carattere focoso e passionale. Nonostante si senta lusingata, Gemma ha rivelato che alcuni atteggiamenti del cavaliere la mettono a disagio, scatenando la curiosità degli opinionisti. Cosa può mai aver detto di così scandaloso il cavaliere? A quanto pare - e a rivelarlo è Maria De Filippi, insolitamente in imbarazzo - il cavaliere desidera conoscere meglio la dama, anche intimamente, e le ha proposto di poterle leccare le gambe...e le ascelle, scatenando il fastidio della dama.

In studio, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari le remano contro, perché secondo loro in realtà la dama non è davvero interessata al cavaliere: in particolare Cipollari si meraviglia che la dama sia così pudica, mentre invece in precedenti incontri si è dimostrata molto passionale. Silvio decide di intervenire e spiegare allo studio che lui è molto passionale e che non si vergogna di questo suo atteggiamento, anche perché ha sempre cercato di dimostrare alla dama anche di essere romantico, decidendo di raggiungerla a Torino alla prima occasione e dimostrandole il suo interesse. Alla fine, i due accettano di continuare a conoscersi, sebbene la dama si mostri un po' restia.

A commentare negativamente il suo atteggiamento arriva Tina Cipollari: l'opinionista non può non ricordare sia i trascorsi come quelli con Giorgio, lo storico fidanzato della dama, o anche la più recente liason con Alessandro Sposito. A ricordarlo è anche Paola Ruocco, con cui Galgani è sempre in lite, che ricorda della conversazione telefonica piccante con il cavaliere - che ha lasciato il programam con la compagna Pamela.

Ma la dama torinese dice che almeno lei ha avuto solo una conversazione piccante con la dama, mentre invece lei con Sposito ha avuto una notte piccante! A sostegno di Gemma arriva Armando Incarnato: per il cavaliere nessuno sta tenendo conto dell'imbarazzo che ci può essere nella fase iniziale di una conoscenza e che è perfettamente naturale. Ma in studio ormai sembrano tutti decisi a prendersela con la dama. Gemma continua a sostenere che per Silvio prova un grande interesse, ma non è disposta a farsi leccare le ascelle da lui!

La conduttrice pone fine alla questione, chiamando Roberta Di Padua che è uscita con un recente corteggiatore. Peccato, però, che dovremo aspettare, visto che la puntata si chiude così.

