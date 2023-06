Uomini e Donne, Tina Cipollari dice la sua sui nuovi probabili tronisti e ci va giù pesante!

Gossip TV

La storica opinionista di Uomini e Donne si espone sulla prossima edizione del programma di Maria De Filippi.

C'è già molta curiosità sui futuri tronisti e troniste che animeranno la prossima edizione del trono classico di Uomini e Donne. Come spesso è avvenuto in passato, non si escludono ex corteggiatori ed ex corteggiatrici che hanno magari catturato le simpatie del pubblico.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si espone e stronca alcuni ex corteggiatori

Una nota fanpage dedicata al dating show, ha lanciato un sondaggio per stabilire le preferenze degli utenti, includendo anche alcune scelte di quest'anno, già single dopo la rottura a distanza di qualche mese (o persino settimane).

Nel sondaggio c'erano: Carola Carpanelli e Alice Barisciani (rispettivamente corteggiatrice e scelta di Federico Nicotera), Alessio Campoli (corteggiatore di Lavinia Mauro), Alessandra Somensi (corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè), Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini (rispettivamente, corteggiatore e scelta di Nicole Santinelli). Alla domanda, chi vorreste vedere sul trono a settembre, è arrivata l'iconica risposta di Tina Cipollari, storica opinionista del programma.

"Spero nessuno", ha risposto la Cipollari, facendo intendere di non nutrire alcuna simpatia per tutti i nomi proposti dal sondaggio.

Di recente, Tina ha anche commentato sarcastica la notizia della fine della storia d'amore nata tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

