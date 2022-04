Gossip TV

La confessione dell'opinionista del dating show di Uomini e Donne ha lasciato tutti sconvolti. Il grande amore di Tina Cipollari non è Kiko Nalli!!

La storica opinionista di Uomini e Donne, la vamp tutta pepe, Tina Cipollari, non smette e non smetterà mai di sorprendere. Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, Tina si è infatti lasciata andare a delle intime e sorprenderti rivelazioni sulla sua vita privata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari confessa di aver avuto un solo grande amore (e non è il suo ex marito e padre dei suoi figli)

Nel corso dell'appuntamento di oggi, c'è stato il grande ritorno di Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida Platano. La dama bresciana non ha potuto nascondere l'emozione nel rivederlo e, dopo aver ballato insieme, Ida, con le lacrime agli occhi, si è lasciata andare ad un commento, per molti già prevedibile ma ugualmente coinvolgente. "Certi amori rimangono per sempre”, ha dichiarato la Platano, suscitando le reazione dei due opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest'ultimo, più comprensivo della vamp decisamente più scettica, le ha detto:

Ma nella tua vita c’è sempre un amore più importante che quando lo rivedi ti brillano gli occhi, più degli altri amori. Non possono essere tutti uguali. Non so quanti amori hai avuto tu.

La Cipollari ha quindi prontamente ribattuto:

"Uo, solamente uno.”

Maria De Filippi, come la maggior parte dei telespettatori, ha creduto fosse Kiko Nalli, l'ex marito della Cipollari con cui ha avuto tre figli. Ma la risposta di Tina ha sorpreso tutti:

"Ti sbagli, ti sbagli. Ti sei sbagliata"

L’opinionista ha infine svelato di aver avuto solo un grande amore, un uomo che ha amato follemente trent'anni fa:

"No, uno ma non è recente. Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente follemente una volta sola. E io ho avuto questa grande storia d’amore trent’anni fa. Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore."

