Uomini e Donne, testata sul naso a Maria De Filippi: è caos

Maria De Filippi colpita in pieno volto a Uomini e Donne, ma nulla è come sembra.

Nelle ultime ore è apparsa una strana notizia sul web, che preoccupa non poco i fan di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che Maria De Filippi abbia ricevuto un forte colpo, per la precisione una testata sul naso. Ma cosa è successo veramente?

Uomini e Donne, colpo durissimo a Maria De Filippi ma…

Nello studio di Uomini e Donne abbiamo assistito a scontri cruenti, spesso sfociati in veri e propri atti intimidatori che avrebbero potuto portare alla rissa. Questa volta, tuttavia, la notizia che circola sul web è ben più allarmante di uno scontro faccia a faccia tra i protagonisti del Trono Over o quelli del Trono Classico. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un retroscena su Maria De Filippi che sarebbe stata colpita in pieno volto da una testata. Ma qual è la verità?

La notizia non è assolutamente reale, bensì frutto dell’immaginazione degli sceneggiatori della pellicola Lo chiamavano Jeeg Robot, ovvero Nicola Guaglianone. Lo sceneggiatore ha immaginato una scena in cui Lo Zingaro, il personaggio “malvagio” del film interpretato da Luca Marinelli, inizia ad appassionarsi al mondo della televisione e decide di farne parte grazie a Uomini e Donne, presentandosi ai provini a Cinecittà. Qui, non essendo stato scelto dalla produzione, Lo Zingaro impazzisce di rabbia, colpisce Maria De Filippi in pieno volto e ruba il famoso trono rosso.

Una scena che, purtroppo, è stata tagliata per esigenze di copione ma che siamo sicuri tutti i fan del dating show di Canale5 avrebbero voluto vedere. Insomma, nella realtà la nostra Queen è salva! Nel frattempo, a Uomini e Donne è tempo di tirare le somme per Ida Platano, che continua ad avvicinarsi ad Alessandro Vicinanza per poi litigare e minacciare di chiudere per sempre, mentre Biagio Di Maro continua a lanciare frecciatine a Tina Cipollari.

