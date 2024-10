Uomini e Donne, Teresa Langella commossa ringrazia Maria De Filippi per la sua vicinanza

Gossip TV

Nella precedente puntata di Uomini e Donne, Teresa Langella è stata ospite del parterre con Andrea Dal Corso e la coppia ha voluto ringraziare Maria De Filippi. Ecco le dolci parole della tronista per la conduttrice.

Ieri, mercoledì 2 ottobre 2024, su Canale5, è stata ospite di Uomini e Donne una delle coppie più amate della trasmissione: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. L'ex tronista e il corteggiatore sono convolati a nozze sabato 14 settembre a Sorrento e hanno deciso di tornare dove tutto è iniziato per loro per raccontare le loro nozze. Teresa Langella ha approfittato dell'occasione per ringraziare Maria De Filippi per il suo sostegno in un momento per lei molto difficile.

Uomini e Donne, Teresa Langella ringrazia Maria De Filippi per il suo sostegno: "Mi hai dato un lavoro quando non ne avevo uno, era un periodo nero"

Dopo essersi conosciuti nel 2019 nel dating show di Canale5, Teresa e Andrea si sono innamorati e hanno deciso di vivere la loro storia d'amore, dopo un periodo di lontananza. A distanza di 5 anni, finalmente, la coppia ha potuto coronare il suo sogno ed è convolata a nozze nella cattedrale di Sorrento sabato, 14 settembre.

Teresa e Andrea hanno poi deciso di tornare a Uomini e Donne e raccontare come hanno vissuto il loro giorno speciale e in questa occasione l'ex tronista ha voluto ringraziare Maria De Filippi per la sua vicinanza in un periodo molto difficile. Con una lunga lettera alla conduttrice, Teresa le ha rivolto i suoi ringraziamenti ed esprimere la sua gioia per il matrimonio con Andrea:

"Cara Maria, quante cose vorremmo dirti. In questi anni in più occasioni non abbiamo mai smesso di pensarti e nel giorno più importante ci siamo dati la conferma più grande. Se non fosse stato per te, per la tua incredibile squadra, tutto questo non sarebbe potuto accadere. Tu mi hai dato tanto a livello umano, emotivo e anche lavorativo. Venivo da un periodo nero. Lo hai fatto con cuore e senza chiedere in cambio niente. Ci hai aperto una vita fatta di moltissime opportunità."

Andrea ha anche ricordato quando ha rifiutato di uscire dal programma con Teresa, al momento della scelta, spezzandole così il cuore: "Ero teso a venire qui, litigavamo sempre in questo studio. Lei ha fatto 1 ora e mezzo di ritardo in Chiesa, mi ha fatto pagare caro quel no".

Uomini e Donne, il racconto delle nozze di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Dopo le nozze del 14 settembre, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato delle loro nozze tanto attese. Mi fa strano sentirmi chiamare signora Dal Corso. Ancora non riesco a dire mio marito" ha dichiarato l'ex tronista alla conduttrice. A proposito del giorno delle nozze, Teresa ha rivelato che fino alla lettera che Andrea ha scritto per lei era calma e serena:

"Ero calma il giorno delle nozze, finché non è arrivata la lettera di Andrea e lì giù a piangere. La festa pre-wedding me la sono vissuta male, perché ha piovuto tutto il tempo e noi stavamo tutti chiusi dentro, mi hanno detto 'vivitela con il sorriso', però per fortuna è andato tutto bene. La notte prima delle nozze abbiamo dormito separati e io ho dormito con i miei genitori e ci siamo detti tutto ciò che provavamo, è stato bellissimo"

Anche Andrea ha raccontato, emozionato, che è stato un giorno perfetto per entrambi: "Essere lì con tutte le nostre famiglie, è stato tutto perfetto. Avrei voluto che il tempo si fermasse".

