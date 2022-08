Uomini e Donne: è finita tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? I gesti social dell'ex tronista

Gossip TV

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, pronti a dirsi addio?

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunta al capolinea? Ai fan della coppia non sono passati inosservati gli ultimi gesti social dell'ex tronista, che ha prima cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto col marito e poi pubblicato un video malinconico in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?

Un'altra storica coppia di Uomini e Donne è scoppiata? Stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, che dopo aver lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi sono convolati a nozze nel 2016. Qualcosa, però, tra i due ora sembra essersi rotto. Nelle ultime ore, infatti, l'ex tronista ha rimosso dal suo account Instagram tutte le foto col marito spiazzando tutti.

Non solo. La Cilia ha condiviso tra le sue storie Instagram un video preso da Tik Tok in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney. Video che sembra essere un chiaro riferimento alla sua attuale situazione sentimentale:

Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End [...] Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena [...] Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca...

Leggi anche Giulia De Lellis dalla parte di Chiara Nasti

Arriverà una replica da parte di Salvatore? Al momento, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preferito rimanere in silenzio per non alimentare il gossip. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono ancora presenti le foto insieme alla moglie Teresa.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.