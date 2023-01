Uomini e Donne, tatuaggio di coppia per Ida e Alessandro simbolo del loro amore

Gossip TV

L'ex coppia del dating show di Uomini e Donne, sempre più innamorati! Ida e Alessandro hanno deciso di tatuarsi un simbolo che rappresenta il loro amore.

Trascorsi poco più di due mesi dall'addio insieme al dating show di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono sempre più innamorati e uniti che mai.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro si sono fatti un tatuaggio insieme

A Natale, l'ex cavaliere campano ha regalato un viaggio per Miami e i due stanno trascorrendo alcune giornate indimenticabili sulle spiagge tropicali della Florida. La coppia ha testimoniato la sua vacanza con tante foto e video tra cocktail sulla spiaggia, sole e resort all'insegna del relax.

In occasione di questo viaggio, Ida e Alessandro hanno anche deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio di coppia, simbolo della loro storia: un piccolo rospo che entrambi si sono fatti tatuare sul polso proprio a Miami.

Un nuovo e importante gesto che suggella un amore che sembra per entrambi davvero travolgente. Dall'addio al dating show, in barba agli scettici, Ida e Alessandro sono diventati inseparabili e non perdono occasione per dediche romantiche e foto insieme in cui si mostrano raggianti.

"Siamo un po’ gelosi l’uno dell’altro, questo va detto - ha dichiarato Alessandro a Verissimo - Mi sento preso, mi sento innamorato e poi divento gelosissimo. Lei ha una cosa imprescindibile che è difficile da trovare nelle persone. Ti mette a tuo agio, è diretta, è genuina, quando sto con lei non ho limiti. Mi sento sempre bene. Il suo sorriso, i suoi occhi sono stati dal primo momento una calamita a cui non ho potuto fare a meno."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.