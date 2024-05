Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa innamorati, ma alcune dame del trono over punzecchiano la coppia

Gossip TV

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono l'ultima coppia ad aver lasciato Uomini e Donne. Nonostante i due appaiano molto felici, due dame del parterre over hanno da ridire sulla loro storia...

Uomini e Donne si è da poco concluso e, oltre a Daniele Paudice e Gaia Gigli, nell'ultima puntata del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, hanno lasciato la trasmissione Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. La coppia sta vivendo felice il proprio idillio da innamorati, ma due dame del trono over hanno avuto da ridire sulla coppia.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono la nuova coppia del programma

Nel corso della puntata di venerdì 24 maggio, Cristiano e Asmaa si sono seduti al centro studio e il cavaliere ha sorpreso tutti dichiarandosi innamorato della dama. Un'affermazione che ha commosso molto Asmaa, ma ha lasciato perplessi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cristiano, infatti, negli ultimi mesi di trasmissione ha intrattenuto diverse frequentazioni fallimentari con varie dame del programma.

Ma con tutte il copione era sempre lo stesso: le illudeva, riempiendole di complimenti, per poi passare alla conquista successiva, dichiarando di aver perso l'interesse e di non essere motivato a conoscere la dama di turno. Di solito, le motivazioni erano da imputare al comportamento della suddetta dama.

Questo è ciò che è successo ad esempio con Jasna e con Giulia: quest'ultima era scesa per conoscere Cristiano, ma si è trovata invischiata in un triangolo irrisolto con Jessica e poi ancora Serena. Con tutte e tre le dame Cristiano ha mantenuto la stessa dinamica, ma non ha tenuto conto della solidarietà femminile e di come il suo atteggiamento superficiale e da farfallone fosse oramai chiaro a tutti.

Perciò, quando si è dichiarato perdutamente innamorato e ricambiato da Asmaa e i due hanno lasciato insieme la trasmissione, i più in studio erano increduli: tuttavia, a Witty Tv, poco dopo la fine della registrazione, hanno dichiarato entrambi di essere al settimo cielo.

Uomini e Donne, Cristina e Giulia punzecchiano Asmaa e Cristiano: le stories Instagram

C'è però chi non ha visto di buon occhio questa uscita dal programma e che ritiene che ci sia qualcosa che non torna nell'improvvisa passione tra Asmaa e Cristiano. In particolare, due dame del trono over hanno deciso di dire la loro e sono piovuti commenti negativi sulla nuova coppia.

La prima a pronunciarsi è stata Cristina Tenuta: la dama, in realtà, è intervenuta già in puntata, poco dopo la dichiarazione d'amore di Cristiano, affermando che aveva da raccontare qualcosa di negativo sul cavaliere. Tuttavia, Asmaa l'ha subito gelata e la ha ricordato di pensare al suo percorso e che non aveva ancora concluso nulla, dopo due anni trascorsi nel programma. Per tutta risposta, Tenuta ha pubblicato una storia su Instagram in cui dichiarava:

"Le maschere cadono, rivelando le persone per quello che sono: è solo questione di tempo, poi inizia lo spettacolo"

Ma anche Giulia, ex frequentazione di Cristiano, ha deciso di lanciare una frecciatina alla neo coppia e sui social ha pubblicato un ironico messaggio, per dimostrare che, al di là di tutto, la vita va avanti e non ha intenzione di lasciarsi condizionare da ciò che è successo:

"Comunque vada, andrò al mare"

