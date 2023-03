Uomini e Donne, stracci in studio tra Paola e Gemma Galgani per il cavaliere Silvio [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, c'è stata una pesante discussione tra Gemma e Paola per il cavaliere Silvio. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne c'è stato uno scontro molto acceso tra Gemma Galgani e Paola per il cavaliere Silvio. Spazio anche a Nicole Santinelli e ai suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, volano stracci tra Gemma Galgani e Paola

La puntata di oggi è iniziata con un vero e proprio scontro a fuoco tra Gemma Galgani e Paola a causa della richiesta di ballare che la dama ha rivolto al corteggiatore della Galgani, l'intraprendente cavaliere Silvio. Tra la dama torinese e il cavaliere c'è una grande intesa e Gemma è sempre molto felice di poter stare con lui, ma prima di raccontare come sono andate le diverse esterne con il suo corteggiatore, Gemma ha rivolto delle parole di fuoco alla rivale Paola. A quanto pare, in un fuori onda dell'ultima puntata, Paola aveva chiesto a Silvio di ballare, ricevendo un secco no, dato che Silvio è sceso solo per Gemma. Quest'ultima ha voluto confrontare la rivale, rivolgendole parole forti e accusandola di tentare sempre di rubarle gli uomini e di mostrare interesse per i cavalieri che scendevano a conoscerla.

Paola si è difesa dicendo che non c'era nulla di male nel chiedere a un uomo di ballare e che l'aveva fatto per gentilezza. Tuttavia, la sua scusa non regge e in studio sia Gianni Sperti, sia Armando Incarnato si schierano dalla parte della dama torinese, affermando che questo atteggiamento nei confronti di Gemma si ripete con una certa frequenza. La discussione si anima anche tra Paola e Gianni, tanto che i due se ne dicono di tutti i colori e anche quando l'argomento torna a essere la frequentazione tra Gemma e Silvio, Paola non perde occasione per intervenire e criticare, ma viene tacciata quasi subito.

Spazio anche al trono classico con Nicole Santinelli, la nuova tronista: Maria De Filippi a sorpresa rivela che uno dei corteggiatori scartati da Nicole si è fatto avanti per conoscere Michela Russo, ex breve fiamma di Riccardo Guarnieri, La dama, tuttavia, pur sentendosi lusingata, non desidera approfondire la conoscenza con il cavaliere. Si passa così all'esterna tra Nicole e Andrea, l'osteopata romano con cui la tronista è già uscita più volte. I due in esterna hanno affrontato l'argomento Roberta Di Padua, che aveva mostrato interesse per il corteggiatore, ricevendo un due di picche. In studio, Roberta Di Padua commenta che lei non c'entra nulla nella loro esterna, perciò non aveva senso che lui si dovesse giustificare, né che Nicole aveva diritto di fare commenti sulla differenza di età tra di loro. Ne nasce un'altra discussione, in cui Di Padua si inalbera molto, al contrario di Nicole che invece sembra restare molto calma. La tronista non perde occasione di rimarcare che dall'esterno e da casa la dama si dà arie da diva e tende a intromettersi.

