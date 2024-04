Uomini e Donne, storia al capolinea tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro?

Gossip TV

Una delle coppie del trono classico della scorsa edizione di Uomini e Donne, quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, potrebbe essere giunta al capolinea?

Negli ultimi anni le coppie nate a Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, sono scoppiate nel giro di poco tempo. Un esempio sono stati i troni della scorsa edizione: delle quattro coppie formatesi nella trasmissione, al momento, forse, soltanto una è ancora in piedi. Infatti, sia Federico Nicotera e Carola Carpanelli, sia Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, sia Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati a distanza di pochi mesi o addirittura giorni dalla fine del programma. Gli unici due che potrebbero essere ancora una coppia sono Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino: storia al capolinea?

L'uso del condizionale per Lavinia e Alessio è dovuto al fatto che da più di un mese a questa parte nessuno dei due appare più sui social dell'altro e che, mentre in passato entrambi si affrettavano a smentire voci di una rottura tra loro, in questo caso stanno mantenendo un certo riserbo. Che la storia tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino sia dunque giunta al capolinea?

La coppia si è conosciuta nella scorsa edizione di Uomini e Donne, quando Lavinia era tronista, insieme a Federico Nicotera, del trono classico: la marchesina doveva scegliere tra i due suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli, diversissimi tra loro. Dopo 7 mesi di corteggiamento, litigi e incomprensioni, però, Lavinia aveva scelto Corvino e i due avevano lasciato la trasmissione in maniera quasi principesca, pronti a iniziare la loro favola. Era il 4 aprile 2023. La coppia aveva festeggiato anche il primo mese insieme, con tanto di "Ti amo" ripreso dalle telecamere di WittyTv e romantica cena annessa. Nel corso di questo anno avevano postato diversi momenti vissuti insieme, dai viaggi, agli eventi a cui partecipavano, ma da un mese a questa parte c'è stato un forte silenzio stampa.

Inoltre, come ha fatto notare il gossipparo della rete, Amedeo Venza, i due avrebbero dovuto festeggiare il primo anno insieme proprio il 4 aprile, ma in quell'occasione non sono apparse foto o dediche sui rispettivi social. Sulla questione, Venza ha commentato con una storia sul suo account Ig:

"Non capisco perché non dirlo, oramai è chiaro a tutti. Prima pubblicavano foto e video 24 ore su 24, ora silenzio stampa"

Anche le vacanze di Pasqua sono state trascorse in maniera separata, stando alle poche foto pubblicate sui social che raffiguravano sia Lavinia sia Alessio in luoghi diversi e, inoltre, non ci sono state sorprese da parte di entrambi per raggiungere il partner. Questo silenzio è considerato da molti un'avvisaglia della crisi, se non addirittura della rottura tra i due. Già qualche settimana fa, Lavinia Mauro aveva giustificato la sua latitanza sui social svelando che aveva subito un delicato intervento, di cui avrebbe approfondito i dettagli a tempo debito e anche in quell'occasione non c'era stato alcun commento su Alessio Corvino. Quest'ultimo, a sua volta, non aveva pubblicato nulla, né aveva dato segno di sapere cosa stesse succedendo alla fidanzata, sebbene questa ipotesi non sembri reggere, vista la cura e attenzione che l'ex corteggiatore ha sempre avuto per la fidanzata.

Anche in occasione dell'intervista a Verissimo, infatti, a Silvia Toffanin, Lavinia Mauro aveva sottolineato come Alessio Corvino avesse già compreso come calmarla, durante gli attacchi d'ansia di cui spesso soffriva. Un segnale per lei molto importante, che le permetteva di capire di potersi fidare di lui. Che sia davvero possibile che tra loro sia tutto finito? Non ci resta che attendere una (si spera) smentita da parte dei diretti interessati e che questa sia solo una crisi passeggera.

