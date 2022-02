Uomini e Donne, Soraia Allam: ''Luca Salatino non è il mio prototipo ma…''

Gossip TV

Soraia Allam, corteggiatrice di Luca Salatino, parla del tronista di Uomini e Donne.

Figlia di madre italiane e padre egiziano, Soraia Allam è una delle corteggiatrici più avvenenti delle ultime edizioni di Uomini e Donne, ma l’approccio della ventottenne è ben distante da quello di una vera femme fatale. Con la sua solarità e il suo aspetto fisico, Soraia ha conquistato Luca Salatino che sembra molto preso dalla corteggiatrice. Cosa pensa Soraia del tronista romano?

Uomini e Donne, Soraia alla conquista di Luca Salatino

Luca Salatino, dopo il no di Roberta Giusti, è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di Uomini e Donne, al fianco di Matteo Ranieri. A differenza del collega, il romano ha iniziato il suo percorso col botto grazie ad alcune corteggiatrici che hanno catturato la sua attenzione e che sembrano ricambiare l’interesse. Tra queste c’è la bella Soraia Allam, che forse più di tutte ha colpito Luca. Intervistata dal magazine ufficiale dal dating show di Canale5, Soraia ha raccontato:

“All’inizio ero molto titubante perché non mi sembrava il mio tipo. Ho sempre avuto a fianco uomini pieni di sé e super competitivi. Però esteticamente lo trovavo molto bello. Quindi mi sono detta che, dopo quattro anni da single, era il momento di vedere se era cambiato qualcosa e se Luca poteva sorprendermi. E infatti così è stato”.

Nonostante la titubanza iniziale, Salatino ha saputo farsi conoscere e apprezzare e, anche se ancora è presto per ipotizzare come andrà questa conoscenza, Soraia ammette di non essere stata delusa dal corteggiatore: “Luca me lo immaginavo proprio così. Avevo seguito anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantante. È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto belle nell’esterna con lui […] Luca finora rispecchia molte delle caratteristiche che vorrei in un ragazzo. Poi è Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare”. Saranno Luca e Soraia la prossima coppia di Uomini e Donne?

